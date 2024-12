ThaiBev stellt Prakaan vor, Thailands ersten Premium Single Malt Whisky

Bereits im September veröffentlichte die Thai Beverage Pcl (ThaiBev), der größte Getränke-Hersteller in Thailand, ihren neuen (und den ersten Thailands) Premium Single Malt Whisky. Auf einer groß angelegten Marketing-Aktion, die von bis zum 22. Dezember im The House on Sathorn, W Hotel Bangkok, stattfindet, stellt das Unternehmen jetzt Prakaan und die Unternehmensziele näher vor.

Für ihren Single Malt Whisky verwendet ThaiBev gemälzte Gerste und Hefe, die sie aus Schottland importieren. Die Produktion des Prakaan wird von neun master distiller überwacht, die ihre Fähigkeiten in Schottland verfeinert haben. Für den Whisky wird reines, natürlich alkalisches Wasser aus den westlichen Wäldern der Provinz Kamphaeng Phet verwendet, die Lagerung und Reifung findet in importierten Eichenfässer statt.

Die Tribura-Serie vereint das aktuelle Portfolio von Prakaan: Prakaan Select Cask, gereift in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche; Prakaan Peated Malt, hier wurde getorfte Gerste für einen ausgeprägten Rauchgeschmack verwendet; und Prakaan Double Cask, mit einer zweistufigen Reifung in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche und ehemaligen Sherryfässern aus spanischer Eiche.

Wie Prapakon Thongtheppairot, Leiter der Spirituosen-Produktgruppe, auf einer Pressekonferenz sagte, möchte ThaiBev mit ihrem Single Malt auch den internationalen Markt betreten. Er erwartet, dass sich die Kunden zu 50 % aus Thailändern und zu 50 % aus Ausländern zusammensetzen. Und wir dürfen Prakkan auch auf unserem Markt erwarten:

„By blending Thailand’s rich heritage with robust marketing strategies, we aim to expand into markets where single malt whisky is esteemed, including the United States, the United Kingdom, France, Germany and Japan.“