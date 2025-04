Glasgow Whisky erhält Genehmigung für Umbau der Speyside Distillery

Da müssen wir ein wenig zurückblättern: Die Speyside Distillers Company, im Besitz von Harvey’s of Edinburgh, produziert die Single Malts SPEY und BEINN DUBH. Und tat dies bisher in der Speyside Distillery, hier war die Speyside Distillers Company allerdings nur Mieter. Im Frühjahr 2021 wurde bekannt, dass Glasgow Whisky die pittoreske Brennerei in Drumguish, Kingussie erworben hat, um dort eigenen Whisky produzieren zu können. Der Mietvertrag der Speyside Distillers Company für die Speyside Distillery lief bis 2025. Gleichzeitig plante das Unternehmen parallel den Bau einer eigenen neuen Brennerei in der Speyside. Dieses Vorhaben wurde bereits zu Beginn des Frühjahr 2021 bekannt. Glasgow Whisky reichte dann im Herbst 2024 ihre Pläne für den Umbau der Speyside Distillery ein. Und das Highland Council gab nun grünes Licht. Glasgow Whisky kann jetzt mit der Umgestaltung und Modernisierung der Speyside Distillery unter dem Aspekt der Energie-Effzienz beginnen.

Speyside Distillery. Bild: Potstill.org

Federführend ist hier Organic Architects. Das 2009 in Helensburgh gegründete Architekturbüro realisierte in den letzten Jahren bereits viele Brennerei-Neu- und Umbauten in Schottland. Und hat sich zu einem führenden Experten für umweltfreundliches Destillieren und die Integration komplexer Verfahrenstechnik in neue und renovierte Gebäude entwickelt, wie The national es formuliert. Bari Reid, Direktor von Organic Architects, geht davon aus, dass „die Einführung von Wärme- und Wasserrückgewinnungssystemen im Destillationsprozess“ „zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs pro Liter produziertem Alkohol um 44 % führen wird“.

Die Bauarbeiten sollen schon im Juni beginnen. Der erste Whisky aus den neuen energieeffizienten Produktions-Anlagen soll dann bereits Anfang 2026 fließen.