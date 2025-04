Ihren neuen Whisky-Likör Yellow Squirrel stellt heute Kirsch Import vor. Die Basis des Likörs ist ein sanfter Scotch Whisky, kombiniert mit natürlichen Trend-Aromen.

Mehr zu Yellow Squirrel, der mit einer UVP von 19,99 Euro erscheint, in der Presseaussendung von Kirsch Import:

Süß ernährt sich das Eichhörnchen:

Whiskylikör Yellow Squirrel mit Erdnussbutter-Geschmack

Stuhr, 15.04.25 Seidig-weich, nussig und süß – für Yellow Squirrel wirft sich schottischer Whisky jetzt in Schale. Genauer gesagt: in die Erdnussschale. Der taufrische Whisky-Likör von Kirsch Import mit Erdnussbutter-Geschmack kombiniert sanften Scotch und natürliche Trend-Aromen zu einer Nuss, die wirklich einfach zu knacken ist.

Yellow Squirrel ist genau wie das niedliche Nagetier: fröhlich, lebhaft, süß und mit einer Vorliebe für Nüsse. Das macht den Whisky-Likör zum unkomplizierten Ge-Nuss-Erlebnis. Einfach pur als Shot, wenn sich Freunde oder Familie mal wieder wie Eichhörnchen-Vorräte sammeln, oder gemischt in köstlichen Drink-Variationen von Espresso Martini, Old Fashioned oder Manhattan servieren.

Wer steckt dahinter? Der Whisky als Basis lässt es vermuten: Kirsch Import hat mit seiner Whisky-Expertise die Leibspeise des possierlichen Nagers in die Flasche gebracht. Warum? Weil der Likör Spaß macht – so sieht das jedenfalls Christoph Kirsch, Inhaber & CEO des Familienunternehmens. Er sagt:

“Mit Yellow Squirrel haben wir ein zugängliches Produkt kreiert, das nicht nur Whisky-Fans Spaß macht. Liköre finden bei einer immer größeren Zielgruppe Anklang – für den Purgenuss oder im Cocktail. Für uns war klar, dass wir unsere Kernexpertise im Bereich Whisky als Standbein nutzen, um diese vielseitige Kategorie zu bereichern.“

Das erspielte Flaschendesign im modernen Vintage-Look haben die Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der renommierten französischen Design-Agentur Appartement 103 entwickelt.

Yellow Squirrel

Whisky Liqueur with Peanut Butter Flavour

Herkunft: Deutschland

Zutaten: schottischer Whisky, natürliches Erdnussaroma

Alkoholgehalt: 30% vol.

Flaschengröße: 0,5 Liter

UVP: 19,99 Euro

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.