Limitierte Raritäten, innovative Experimental-Serie und Whisky Bunker Premiere beim St. Kilian Online Tasting

Ein wneig hat es gedauert, aber das Warten scheint sich gelohnt zu haben: Am Samstag, den 29. März ab 19:00 findet das erste Online-Tasting der Destillerie St. Kilian für dieses Jahr statt. Diesmal gibt es acht Abfüllungen zu verkosten, darunter viele Raritäten und Neuheiten, die ein spannendes Verkostungserlebnis garantieren. Darunter ist zum Beispiel die erste Abfüllung der Whisky Bunker AG von St. Kilian Gründer ANdreas Thümmler, die als unabhängiger Abfüller agiert.

Wer diesmal dabei sein will, hat noch bis 24. März Zeit, Sample-Sets zu bestellen, entweder online im Webshop der Destillerie oder vor Ort in Rüdenau.

Hier eine Übersicht über die exklusiven Neuheiten, die präsentiert werden:

Rüdenau, im März 2025

Am Samstag, den 29. März um 19:00 Uhr, findet das erste St. Kilian Online Tasting des Whisky-Jahres 2025 statt. Dabei präsentiert St. Kilian Distillers fünf exklusive Neuheiten und gewährt faszinierende Einblicke in die Welt außergewöhnlicher Whisky-Kreationen.

Das Line-up umfasst acht sorgfältig ausgewählte Verkostungsproben, darunter die erste Abfüllung der Whisky Bunker AG, die Limited Release 2025. Dieses neu gegründete Unternehmen, mit St. Kilian-Inhaber Andreas Thümmler als Vorstand und einem erfahrenen Aufsichtsrat, agiert als unabhängiger Abfüller mit einer klaren Vision: Whisky in hochwertigen Fässern sehr langfristig und somit wertsteigernd zu reifen und zugleich edle Bestände mit hohem Age-Statement aufzubauen.

Ein weiteres Highlight ist eine exklusive Sonderedition mit einem einzigartigen Blindenschrift-Etikett aus der Small Batch Serie, die anlässlich des Deutschen Hörfilmpreises 2025 präsentiert wird. Der Preis wird am 25. März in Berlin verliehen und ehrt herausragende barrierefreie Filmproduktionen. Mit dieser besonderen Edition setzt St. Kilian nicht nur ein Zeichen für Genuss, sondern auch für soziale Verantwortung. Pro verkaufter Flasche werden 10 Euro an den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) gespendet.

Ferner werden die neuen Ergebnisse der experimentellen X-Serie vorgestellt. Dabei erhielten die Core Range Abfüllungen CLASSIC und PEATED eine 18-monatige Nachlagerung in schweren Steingutbehältern – eine innovative Methode, die die Aromen auf ein neues Niveau hebt. Ergänzt wird das Line-up durch eine ultra heavily peated ex Cognac Einzelfassabfüllung in Fassstärke sowie die kürzlich neu vorgestellten Signature Editions FOURTEEN und FIFTEEN. Den genussvollen Abschluss bildet der seidig-zarte, cremig-süße CREAM Sahnelikör, der das Tasting mit einem Hauch von Eleganz und Süße abrundet.

Das Tasting wird live aus dem Stillhouse im unterfränkischen Rüdenau übertragen. Die St. Kilian Experten – Gründer und Inhaber Andreas Thümmler, Master Distiller und Master Blender Mario Rudolf, Whisky-Connaisseur Dr. Heinz Weinberger und Customer Experience Director Andreas Kreser – führen durch die Verkostung und teilen spannende Einblicke in die Welt der Destillation, Reifung und Aromenkomposition.

Noch bis zum 24. März 2025 haben Whisky-Liebhaber die Möglichkeit, sich ihren Platz bei diesem einzigartigen Event zu sichern. Die exklusiven Tasting-Sets können bequem online bestellt oder direkt im Shop der Besucher-Destillerie erworben werden.

Die St. Kilian Neuheiten zum Online Whisky Tasting im Einzelnen:

Whisky Bunker – Limited Release 2025– Unpeated (limitiert auf 476 Flaschen):

Zum Auftakt der neuen Ära präsentiert die Whisky Bunker AG ihre erste limitierte Edition. Dieser Single Malt Whisky besticht durch eine vielschichtige Aromenwelt aus roten Früchten, Karamell und Vanille, die in würziger Eiche, dunkler Schokolade und feinen Kräutern ausklingt. Die Whisky Bunker AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, einzigartige Whiskys mit einer hohen Mindestreifezeit zu kreieren. Die dazugehörigen Fässer lagern seit Jahren in einem ehemaligen NATO-Bunker im Odenwald und stammen aus dem exklusiven Vintage-Bestand von St. Kilian Distillers.

Aussehen: Dunkler Bernstein

Aroma: Betörende Aromen von roten Früchten, saftigen Kirschen, reifen Pflaumen und süßen Sultaninen treffen auf cremiges Karamell, feine Vanille und dunkle Melasse, während Sherrynoten, etwas Leder, kräuterige Akzente sowie eine Prise Zimt für raffinierte Tiefe sorgen.

Geschmack: Süße und Frucht verschmelzen mit Karamell, Vanille und braunem Zucker, begleitet von saftiger Pflaume, dunkler Kirsche und sanften Sherrynoten, während zarte Mandeltöne, feine Eichenwürze und eine angenehme Wärme für ein harmonisches Mundgefühl sorgen.

Nachklang: Cremige Fruchtmarmelade klingt mit braunem Zucker lange nach, bevor allmählich trockene Noten von herber Zartbitterschokolade, würzigem Eichenholz, feinen Kräutern und subtilen Ledertönen übernehmen.

Alkoholgehalt: 57,0 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

St. Kilian Small Batch Deutscher Hörfilmpreis 2025 – Unpeated (limitiert auf 300 Flaschen):

Der Single Malt Whisky reifte zwischen drei und sieben Jahren in ehemaligen Bourbon-, Rye-, Rhum Agricole- und Rotweinfässern. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger Whisky mit komplexen Fruchtaromen sowie würzigen Eichen- und subtilen Roggennoten, die von einem kaum spürbaren Hauch von Holzrauch zart umhüllt werden. Neben seiner exquisiten Qualität steht dieser Whisky für eine besondere Mission: St. Kilian Distillers unterstützt mit jeder verkauften 0,5 Liter Flasche mit Blindenschrift-Etikett den DBSV mit einer Spende von 10 Euro.

Aussehen: Schimmerndes Gold

Aroma: Würzige Noten verbinden sich mit hellen Früchten wie Aprikose, Birne und gebackenem Apfel, während feine Eichentöne, cremige Vanille und ein Hauch von Roggen für Tiefe sorgen, sanft abgerundet von einem zarten Anflug von Holzrauch.

Geschmack: Die süße Cremigkeit von Vanille und Puderzucker trifft auf fruchtige Akzente von Aprikose, Birne und Apfel, bevor feine Milchschokolade, würzige Eiche und zartes Toffee für ein harmonisches Wechselspiel aus Süße, Frucht und Würze sorgen.

Nachklang: Cremige Fruchtnoten klingen lange nach, während der Geschmack allmählich trockener wird und sich mit Holztönen, feinen Rum-Nuancen, würziger Eiche und einem subtilen Hauch von Holzrauch entfaltet.

Alkoholgehalt: 50,2 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

St. Kilian Experimental-Serie: Steingut CLASSIC – mit Steingut-Nachlagerung (limitiert auf 352 Flaschen):

Die St. Kilian X-Serie steht für Abfüllungen, die den experimentellen Charakter der Destillerie unterstreichen. Für diese exklusive Edition wurde der Single Malt Whisky CLASSIC – Mild & Fruity für 18 Monate in schweren Steingutbehältern nachgelagert. Dieser ungewöhnliche Reifeschritt ermöglichte eine subtile Mikrooxidation, die nicht nur die Aromen harmonisiert und abrundet, sondern auch eine besonders geschmeidige Textur schafft. Die Fruchtkomponenten des Whiskys erscheinen weicher und voller, während die ursprünglichen Fassaromen weiterhin elegant präsent bleiben. Das Ergebnis ist ein veredelter Single Malt mit noch intensiverer Fruchtigkeit und feinerer Balance.

Aussehen: Helles Weißgold

Aroma: Reife Aprikosen, saftige Pfirsiche, gelbe Äpfel und süße Birnen verströmen ihr volles Aroma und verschmelzen mit cremiger Vanille und feinem Toffee zu einer verführerischen Duftkomposition, während sich würzige Nuancen dezent im Hintergrund halten.

Geschmack: Sonnengereifte Pfirsiche, saftige Aprikosen, gelber Apfel und Birne entfalten eine köstliche Fruchtigkeit, die sanfte Vanille und feines Toffee geschmacklich abrunden, während eine dezente Eichenwürze für angenehme Wärme sorgt.

Nachklang: Cremige Fruchtmarmelade verwöhnt mit langanhaltender Süße, bevor feine Eichenholztöne und eine elegante Bitterkeit gelber Fruchtschalen einen raffinierten, harmonischen Ausklang schaffen.

Alkoholgehalt: 46,0 % Vol.

UVP: € 59,90 (0,5 Liter)

St. Kilian Experimental-Serie: Steingut PEATED – mit Steingut-Nachlagerung (limitiert auf 352 Flaschen):

Die 18-monatige Steingut-Nachlagerung verleiht auch der rauchigen St. Kilian Core Range Abfüllung PEATED – Rich & Smoky eine noch weichere Textur. Die harmonischen Fruchtaromen treten stärker in den Vordergrund, während die Rauchnoten dezent abgeschwächt und die fruchtigen Nuancen spürbar reifer wirken.

Aussehen: Strohfarben

Aroma: Feiner Torfrauch umhüllt knuspriges Malz sowie saftige Noten von Pfirsich und reifer Aprikose, während sanfte Holznuancen, cremiges Karamell und ein Hauch von Asche eine vielschichtige Tiefe verleihen.

Geschmack: Malzige Süße vereint sich mit der Fruchtigkeit reifer Aprikosen und Pfirsiche, sanft eingebettet in feinen Torfrauch, zarte Vanille und geschmeidiges Karamell, während eine angenehm wärmende Eichenwürze das Aromenspiel abrundet.

Nachklang: Cremige Fruchtnoten und feines Karamell begleiten den dezent wärmenden Nachhall, bevor subtile Eichenwürze und trockene, aschige Rauchnuancen lang und elegant ausklingen.

Alkoholgehalt: 46,0 % Vol.

UVP: € 59,90 (0,5 Liter)

Single ex Cognac 30 Years Old Cask – Ultra Heavily Peated (limitiert auf 602 Flaschen):

Liebhaber stark rauchiger Whiskys kommen mit dieser ex Cognac Einzelfassabfüllung voll auf ihre Kosten. Das Destillat, gewonnen aus ultra-heavily peated Gerstenmalz mit einem Phenolgehalt von 135 ppm (ermittelt mittels HPLC-Analyse), reifte sieben Jahre in einem 350 Liter Fass aus französischer Eiche, das zuvor drei Jahrzehnte lang edle Cognacs beherbergte. Dieses außergewöhnliche Fass verlieh dem Whisky eine beeindruckende Tiefe sowie ein verführerisches Bouquet reifer, gelber Früchte, ergänzt durch cremige Vanille, feines Toffee und würzige Eiche, die in perfekter Harmonie von intensiven Torfrauchnoten umhüllt werden.

Aussehen: Strahlendes Weißgold

Aroma: Süßer Torfrauch steigt in die Nase, gefolgt von saftigen Aprikosen, gelben Birnen und hellen Trauben, die sich mit feinem Blütenhonig, einem Hauch Vanille und dezent aschigen Nuancen harmonisch verbinden.

Geschmack: Fruchtige Süße von reifen Trauben, saftigen Aprikosen und Birnen trifft auf intensiven Torfrauch, während cremige Vanille, feines Toffee, würzige Eiche und eine Prise Piment für eine faszinierende Tiefe sorgen.

Nachklang: Die vielschichtige Kombination aus cremiger Fruchtmarmelade und wärmendem Torfrauch vereint sich mit dezenten Aschenoten und klingt mit feinen Karamelltönen sowie sanft trockener Eichenwürze lange nach.

Alkoholgehalt: 57,5 % Vol.

UVP: € 99,90 (0,5 Liter)

In limitierter Zahl erhältlich

Alle vorgestellten Neuheiten werden zum Ende des Online-Tastings am 29. März im St. Kilian Onlineshop freigeschaltet. Bei ausreichender Verfügbarkeit sind die limitierten Editionen ab dem 1. April 2025 auch vor Ort im Shop der Besucher-Destillerie erhältlich.

Über die Whisky Bunker AG

Die Whisky Bunker GmbH wurde im Jahr 2019 gegründet und im Jahr 2024 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Im Vorstand ist Andreas Thümmler, Gründer und Inhaber der St. Kilian Distillers GmbH. Der Aufsichtsrat besteht aus hochkarätigen Experten aus der Industrie. Die Whisky Bunker AG ist weder eine Anlagegesellschaft noch ein klassisches Investment in Whisky. Vielmehr verfolgt die AG das Geschäftsmodell eines sogenannten unabhängigen Abfüllers. Der Kern des Geschäftsmodells besteht darin, Whisky zu akquirieren und in Fässern möglichst lange zu lagern und reifen zu lassen, um ihn später weiterzuveräußern. Dabei werden Whiskybestände angekauft und wieder verkauft, um Gewinne zu erzielen. Im Kern ist das Ziel der langfristige Aufbau eines Whiskybestands mit einem möglichst hohen Age-Statement.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.