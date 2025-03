Ab sofort können die Tickets für die erste Whisky Live Germany, die am 11. und 12. Oktober im CCH – Congress Center Hamburg stattfindet, über die Webseite der Whisky Live Germany bezogen werden. Der 11. Oktober ist dabei der Publikumstag, der 12. Oktober für Fachbesucher.

Erste Whisky Live Germany: Der Ticketverkauf startet

Stuhr, 21.03.2025 Am 11. und 12. Oktober 2025 findet die erste Whisky Live Germany im CCH – Congress Center Hamburg statt. Organisiert von Kirsch Import, verspricht dieses Event einer der Höhepunkte des Jahres für alle Whiskybegeisterten zu werden. Ab sofort können sich Fans und Fachbesucher online ihre Tickets sichern.

Die Messe Whisky Live begeistert seit einem Vierteljahrhundert weltweit tausende Whiskyfans – jetzt auch erstmals in Deutschland. Kirsch Import holt die Whisky Live am 11. und 12. Oktober 2025 ins CCH – Congress Center Hamburg. Damit schafft das Familienunternehmen aus Stuhr eine Plattform für die Entdeckung der Whisky-Welt in all ihren Facetten.

Am Samstag, dem 11. Oktober, dürfen sich Konsumentinnen und Konsumenten auf über 500 Whiskys und Premium-Spirituosen im kostenlosen Ausschank freuen und ihr Wissen über die Kunst der Whiskyherstellung erweitern. Am Sonntag, dem 12. Oktober, öffnet die Messe dann exklusiv für Fachbesucherinnen und Fachbesucher der Branche. Dieser B2B-Tag bietet das ideale Fundament zum Netzwerken, für Geschäftsanbahnungen und den Austausch über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Premium-Spirituosen.

Tickets sind ab sofort auf der Webseite der Whisky Live Germany buchbar.

Die Fakten

Datum: 11. & 12. Oktober 2025

Öffnungszeiten

11. Oktober: 11:00-19:00 Uhr (Publikumstag)

12. Oktober: 10:00-17:00 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg

Webseite & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.