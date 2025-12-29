Das Jahr 2026 beginnt schon zu Neujahr mit guten Nachrichten für Whiskyfreunde: Ab 1. Januar gibt es bereits die vergünstigten Early Bird Tickets für die Whisky Live Germany 2026 in Hamburg – mit einem um 10 Euro vergünstigten Sonderpreis. Und wer noch VOR dem Jahreswechsel seine Tickets bestellt, kann sie sogar um 20 Euro vergünstigt bekommen.

Wie und wo es die Tickets gibt, können Sie im Artikel unten nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Als Early Bird zur Whisky Live Germany 2026

Ab 01.01. gibt es vergünstigte Tickets für den Publikumstag

Hamburg, 29.12.2026 – Die Whisky Live Germany hält für 2026 an bewährten Konzepten fest – mit B2B-Tag, Eintrittspreis inklusive Verkostung von über 500 Premium-Spirituosen und einem Early-Bird-Ticket. Der Verkauf zum Sparpreis startet am 01. Januar. Das diesjährige End-of-the-Year-Special läuft zu Silvester aus.

Wie zur Auftaktveranstaltung gibt Veranstalter Kirsch Import Spirituosen-Fans auch 2026 wieder die Möglichkeit, die Whisky Live Germany vergünstigt zu besuchen. Von Neujahr, 01. Januar 2026, bis Ostern, 05. April 2026, stehen über die Website der Whisky Live Germany Tickets für den Publikumstag zum Vorteilspreis von 69,99€ (statt 79,99€) zur Verfügung.

Tickets mit End-of-the-Year-Rabatt zum Preis von 59,99€ können sich Fachbesucher*innen und Konsument*innen nur noch bis einschließlich 31. Dezember 2025 sichern.

Am 10. und 11. Oktober 2026 wird das Congress Center Hamburg (CCH) zum zweiten Mal seine Türen für die Whisky Live Germany öffnen. Das Genuss- und Branchenevent bietet hunderte Whiskys, Rums und Co. im offenen Ausschank, stark limitierte Sonderabfüllungen zum Kauf vor Ort und Treffen mit gestandenen Experten der Spirituosenwelt.

Für Konsument*innen ist die Messe am Publikumstag, Samstag, dem 10. Oktober, geöffnet. Sonntag, der 11. Oktober, ist als Fachbesuchertag den Profis vorbehalten.

Whisky Live Germany 2026 im Überblick

Öffnungszeiten: 10. Oktober: 11-18 Uhr (Publikumstag)

11. Oktober: 11-17 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg

Website & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit fast 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.

Bilder: Maik Ahlers/Kirsch Import