Whisky im Bild: Eindrücke von der Whisky Live Germany

Am vergangen Wochenende fand die Premieren-Veranstaltung der Messe Whisky Live Germany im Congress Center Hamburg statt. Die Veranstalter zeigten sich mit dieser Erstauflage, wie sie in einer Presseaussendung mitteilten, mehr als sehr zufrieden und kündigen für 2026 bereits die Fortsetzung an.

Uns hat der Veranstalter der Whisky Live Germany, Kirsch Import (hier liegen auch die Bildrechte), eine große Anzahl an Bilder der Premiere zur Verfügung gestellt. Diese teilen wir sehr gerne mit Ihnen, und laden Sie ein zu einem längeren Rundgang über die Premieren-Veranstaltung der Whisky Live Germany: