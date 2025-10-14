Am vergangenen Wochenende fand im Congress Center Hamburg die Premiere der Messe Whisky Live Germany statt, und dies äußerst erfolgreich! Die Veranstalter konnten an beiden Messetage – diese teilten sich auf in einen Publikumstag am Samstag und dem Sonntag für Fachbesucher – mehr als 2.000 Fachbesucherinnen, Fachbesucher und Genießerinnen und Genießer begrüßen.

Für das kommende Jahr plant Kirsch Import bereits die Fortsetzung, das Datum wird folgen.

Mehr zur Premiere von Whisky Live Germany in der Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Live Germany feiert erfolgreiche Premiere in Hamburg

Über 2.000 Besucherinnen und Besucher erleben internationale Whiskykultur im Congress Center Hamburg

Hamburg, 14. Oktober 2025 – Mit einem gläsernen Hoch auf die Vielfalt edler Tropfen feierte die internationale Whisky-Messe Whisky Live am 11. und 12. Oktober 2025 ihre erfolgreiche Deutschlandpremiere im Congress Center Hamburg (CCH). Mehr als 2.000 Fachbesucherinnen, Fachbesucher und Genießerinnen und Genießer tauchten in die Welt erlesener Spirituosen ein – präsentiert von über 120 Marken an rund 70 Ständen. Damit reiht sich Hamburg neben Metropolen wie Paris, London und Tokio in die Liste der Whisky-Live-Städte ein.

Genussvielfalt auf hohem Niveau

Im Eintrittspreis inbegriffen war die Verkostung hunderter Premium-Spirituosen – von klassischem Single Malt Scotch und Irish Whiskey über Rum und Cognac bis hin zu exotischen Entdeckungen wie japanischem Sake. So bot die Veranstaltung nicht nur Wiedersehen mit bekannten Marken, sondern auch die Gelegenheit, neue Brennereien und unbekannte Aromenwelten zu entdecken – stets im Sinne eines verantwortungsvollen Genusses.

Sonderabfüllungen und Branchengrößen als Publikumsmagnete

Ein besonderer Publikumsmagnet waren die exklusiven Sonderabfüllungen der Awakening Series, die vom Veranstalter, dem niedersächsischen Familienunternehmen Kirsch Import, eigens für die Whisky Live Germany in Kooperation mit renommierten Partnern wie unter anderem Gordon & MacPhail, Kilchoman, Best Dram und Kanosuke entwickelt wurden. Auch VIP-Besucher sorgten für Begeisterung: Master Blender-Legende Billy Walker (The GlenAllachie), Signatory Vintage-Gründer Andrew Symington sowie Branchengrößen wie Serge Valentin (whiskyfun.com) und Sukhinder Singh (Elixir Distillers) boten ausverkaufte Masterclasses und Einblicke in ihre Arbeit.

Ein Fest für Kenner und Neugierige

Am Samstag versammelten sich Genießerinnen und Genießer aus ganz Deutschland im CCH. Der Sonntag war einem reinen Fachpublikum vorbehalten und bot B2B-Besucherinnen und -Besuchern Raum für Entdeckungen und gezielte Gespräche. Die Atmosphäre der zweitägigen Veranstaltung verband dabei das Beste aus zwei Welten: die Expertise einer Fachmesse mit der Leidenschaft eines Genussfestivals. International, lebendig und dennoch familiär zeigte die Whisky Live Germany, dass Premium-Spirituosen in Hamburg nicht nur verkostet, sondern gefeiert werden.

Ausblick

Nach der erfolgreichen Premiere plant Kirsch Import bereits die Fortsetzung im kommenden Jahr. Das genaue Datum folgt.

Den aktuellen Stand gibt es stets auf: www.whiskylive-germany.de

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit fast 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.