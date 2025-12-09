Whisky Live Germany geht in die zweite Runde – Save the date: 10. & 11. Oktober 2026

Nach der erfolgreichen Premiere der Whisky Live Germany 2025 am 11. und 12. Oktober (wir berichteten) steht nun der Termin für die Veranstaltung im kommenden Jahr bereits fest. Am 10. und 11. Oktober 2026 wird das Congress Center Hamburg (CCH) seine Türen für die Whisky Live Germany 2026 öffnen.

Hier alle weiteren Infos, so wir wie sie vom Veranstalter erhalten haben:

Whisky Live Germany geht in die zweite Runde

Hamburg, 09. Dezember 2025 – In seinem 50. Jubiläumsjahr geht Veranstalter Kirsch Import mit der Whisky Live Germany in die zweite Runde. Am 10. und 11. Oktober 2026 wird das CCH – Congress Center Hamburg erneut seine Türen für Fachbesucherinnen, Fans und die weite Welt feiner Spirituosen öffnen.

Bildnachweis: Maik Ahlers/Kirsch Import

Hamburg baut seinen Ruf als Whisky-Live-Stadt neben Metropolen wie Paris, London und Tokio aus und wird 2026 wieder die internationale Spirituosenmesse beheimaten. Mit der Neuauflage des Events krönt der Veranstalter Kirsch Import sein 50. Jubiläumsjahr.

Das in Niedersachsen ansässige Familienunternehmen hatte die Whisky Live in diesem Jahr erstmals nach Deutschland geholt. Bei der erfolgreichen Premiere im CCH tauchten mehr als 2.000 Fachbesucherinnen und Genießer*innen in die Welt von Whisky, Rum, Cognac und Co. ein – präsentiert von über 120 Marken an rund 70 Ständen.

Am bewährten Konzept hält Kirsch Import im neuen Jahr fest – neben einem reinen Fachbesuchertag wird es daher erneut hunderte Premium-Spirituosen im offenen Ausschank geben, deren Verkostung bereits im Eintrittspreis enthalten ist.

Weitere Informationen zum Wiedersehen im Jahr 2026, Tickets, Masterclasses und mehr folgen. Den aktuellen Stand gibt es stets auf: www.whiskylive-germany.de

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit fast 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.