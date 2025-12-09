Wer anlässlich des anstehenden Weihnachtsfest noch ein passendes Geschenk für Schottland- und Whisky-Fans benötigt, wird möglicherweise beim Brettspiel „Maltfriend’s Journey® – A Whisky Adventure in Scotland” fündig. Dieses Spiel finden Sie im Whisky-Fachhandel, Sie können dies jedoch auch direkt über die Autoren, Hersteller und Vertreiber per Mail-Anfrage erwerben. Zusätzlich zu ihrem „Maltfriend’s Journey® – A Whisky Adventure in Scotland” bieten die Macher ergänzend Theodor Fontanes Reiseerzählung „Jenseit des Tweed“ als Gratis-Download an.

Mehr zum Spiel und zu Download erfahren Sie im Text, den wir von „Maltfriend’s Journey®“ erhalten haben:

Zu Weihnachten nach Schottland reisen – mit Fontane und „Maltfriend’s Journey“

Für alle, die zu Weihnachten nach Schottland reisen möchten, ohne den warmen Platz vor dem funkelnden Weihnachtsbaum zu verlassen, wartet auf maltfriend.de ein kleines Geschenk: Theodor Fontanes Reiseerzählung „Jenseit des Tweed“ berichtet von einem Land voller Mythen, atemberaubender Landschaften und rauer Natur – jetzt gratis downloaden!

Und für diejenigen, die noch ein Weihnachtsgeschenk für Schottland-Fans und Whisky-Liebhaber suchen, ist das Brettspiel Maltfriend’s Journey genau das Richtige. Spielende tauchen – wie Fontane – ins viktorianische Zeitalter ein und treten in die Fußstapfen visionärer Ingenieure und mutiger Unternehmer, die Schottland zu einer wirtschaftlichen Hochburg machten.

In dem liebevoll gestalteten Spiel geht es nicht nur darum, das Land zu erkunden, sondern auch um clevere Planung und strategisches Handeln: Es werden neue Brennereien gebaut, mit wertvollen Ressourcen gehandelt und um die besten Handelsrouten gewetteifert – doch Vorsicht, das Glück kann sich jederzeit wenden!

Auch das Sightseeing kommt nicht zu kurz: Ob mit Dampfkutsche, Eisenbahn oder Schiff – es gilt, legendäre Sehenswürdigkeiten zu entdecken, wertvolle Baugenehmigungen zu sichern und zu entscheiden, ob vorsichtig agiert oder alles auf eine Karte gesetzt wird. Mit der Mischung aus Strategie, Taktik und einem Quäntchen Glück bietet das Spiel ein einzigartiges Erlebnis für alle, die Schottland lieben.

Da der Webshop dauerhaft geschlossen ist, gibt es das Spiel nur noch im Fachhandel. Die aktuelle Händlerliste und weitere Infos finden sich auf maltfriend.de