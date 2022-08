Hier sind die drei Gewinner des Brettspiels „Maltfriend’s Journey® – A Whisky Adventure in Scotland“ samt exklusivem Glencairn-Glas!

In dieser Woche hatten wir bei unserem Gewinnspiel (diesmal für Deutschland und Österreich) ganz außergewöhnliche Preise für Sie: Das neue Brettspiel „Maltfriend’s Journey – A Whisky Adventure in Scotland“. Das Spiel wird erst ab September im Handel erhältlich sein – aber hier mit uns und unserem Gewinnspielpartner, den Entwickler des Spiels und Markeninhaber CD Werbeagentur GmbH, konnten Sie drei Spiele mit einem speziellen Glencairn-Glas schon vorab gewinnen!

Und wenn die Teilnahmezahlen bei unserem Gewinnspiel ein Indikator sind, dann wird dieses Spiel ein Renner werden – danke an alle, die auch diesmal mitgemacht haben. Bevor wir Ihnen aber die drei Gewinner verraten, hier nochmals alles über das Spiel:

Sie spielen gerne? Und Sie lieben Whisky? Dann lassen Sie sich auf den Geschmack bringen!

Im engsten Freundeskreis gemeinsam mit anderen Whisky-Liebhabern einige edle Tropfen genießen. Kann es etwas Schöneres geben? Ja, kann es! Wenn „Maltfriend’s Journey®“ mit von der Partie ist.

„Maltfriend’s Journey®“ nimmt Sie mit auf eine Reise ins Schottland des 19. Jahrhunderts. Wagemutige Unternehmer – und natürlich auch Unternehmerinnen – kämpfen um Marktanteile und Brenn-Lizenzen – und scheuen dabei nicht die Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen. Ziel der bis zu sechs Spielenden: in jeder Region eine Brennerei zu besitzen.

Dabei kommt es nicht nur auf geschäftliches Geschick an, sondern auch auf die richtige Routenplanung entlang historisch belegter Transportwege. Und darauf, sich dabei von den vielen Sehenswürdigkeiten nicht zu sehr ablenken zu lassen.

Die Zutaten für ein unternehmerisches Whisky-Abenteuer im Schottland des

19. Jahrhunderts:

Spielbrett 50 x 70 cm (zweisprachig)

104 Spielkarten (zweisprachig) in Extrabox

70 Holzfässer, 6 Spielfiguren, 1 Würfel

Spielanleitung (zweisprachig)

„Maltfriend’s Journey®“ gibt es ab September im Whisky-Fachhandel und über maltfriend.de. Wer aber zu „schottisch“ veranlagt ist, um dafür in die Tasche zu greifen, hat jetzt die Chance, vorab eines von drei exklusiven Sets zu gewinnen – bestehend aus je einem Brettspiel „Maltfriend’s Journey®“ und einem Maltfriend’s Glencairn-Glas von Stölzle.

Und das Spiel „Maltfriend’s Journey“ samt einem exklusiven Glencairn-Glas gewonnen haben:

Jörn Langejürgen aus 32108 Bad Salzuflen

Andreas Maszuhn aus 81241 München

Matthias Emmerling aus 26419 Schortens

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich – viel Spaß mit dem Spiel, das Ihnen gemeinsam mit dem Glas in den nächsten Tagen durch die CD Werbeagentur GmbH zugehen wird.

Tja, und denen, die es diesmal nicht geschafft haben, unter den Gewinnern zu sein: Schon heute gibt es die nächste Chance – also bis gleich!

