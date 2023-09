Da gratulieren wir doch ganz herzlich!

Das Whisky-Brettspiel „Maltfriend’s Journey® – A Whisky Adventure in Scotland” kann seinen ersten Geburstag feiern. Anlässlich dieses Ehrentags und kleinem Jubiläums können die ersten 50 Bestellungen sich über ein kleines Extra erfreuen. Mehr zu diesem Spiel, wie und wo Sie dieses erwerben können, und was das kleine Extra ist, erfahren Sie im Text, den wir von „Maltfriend’s Journey®“ erhalten haben:

DAS Whisky-Brettspiel „Maltfriend’s Journey® – A Whisky Adventure in Scotland” feiert 1. Geburtstag

Happy Birthday! Genau vor einem Jahr erblickte DAS Whisky-Brettspiel „Maltfriend’s Journey® – A Whisky Adventure in Scotland“ das Licht der Welt. Seitdem erfreuen sich (nicht nur) Whiskyfreunde und Schottlandbegeisterte am Wetteifern um das Brennereien-Bauen. „Maltfriend’s Journey®“ vereint echtes Gameplay, Spielspaß und Wissen rund um das „Wasser des Lebens“. Das Spiel ist liebevoll im Stil der Zeit gestaltet und atmet Authentizität, denn alle Brennereien und Routen sind historisch belegt. Auch die Verarbeitung ist hochwertig: Die Spielsteine sind aus Holz, das Spiel selbst ist komplett FSC®-zertifiziert und „made in the EU“.

Die Aufgabe

Rollen Sie ein Fass rein! Oder besser gleich mehrere – und zwar in allen Whisky-Regionen Schottlands. „Maltfriend’s Journey®“ macht Sie zum Gründer und Brenner im Schottland des späten 19. Jahrhunderts, der Blütezeit des schottischen Whiskys.

Das Ziel

Als erster von bis zu sechs Spielenden in jeder Whisky-Region eine Brennerei zu gründen. Awfully sorry: Kaufmännisches Geschick und die Liebe zum edlen Tropfen allein genügen nicht. Erst die Wahl der richtigen Fortbewegung auf den alten Transportrouten, taktisches Vorgehen und natürlich ein bisschen Glück machen Sie zum mächtigen Brennerei-Mogul. By the way: Natürlich können Sie die ein oder andere Sehenswürdigkeit auf dem Weg mitnehmen, aber lassen Sie sich nicht zu sehr vom herben Charme der Landschaft ablenken.

What’s in the box?

Spielbrett 50 x 70 cm (zweisprachig, deutsch/englisch)

104 Spielkarten (zweisprachig) in Extrabox

70 Holzfässer, 6 Spielfiguren, 1 Würfel, 1 Stoffbeutel

Spielanleitung (zweisprachig)

„Maltfriend’s Journey®“ ist exklusiv im Whisky-Fachhandel und auf Maltfriend.de erhältlich.

Anlässlich des 1. Geburtstags gibt es auf die ersten 50 Bestellungen im Shop auf Maltfriend.de mit dem Gutschein-Code BIRTHDAY je ein Glencairn®-Glas gratis dazu.

Wir wünschen „gute Reise“, ein glückliches Händchen beim Aufbau Ihres Whisky-Imperiums und natürlich „Slàinte mhath!“