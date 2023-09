Die neue rauchige Whisky-Serie Ragnarøkkr von whic ist da

Der deutsche Spirituosen-Online-Shop whic startet heute seine neue Whisky-Serie Ragnarøkkr und stellt die erste Abfüllung der Reihe, Hati, vor. Hier alle weiteren Infos sowie die Bezugsquelle:

Die neue rauchige Whisky-Serie von whic

Bremen, Deutschland, 06.09.2023 – Die Rauchschwaden verdichten sich. Nur silbernes Mondlicht blitzt durch die Finsternis und enttarnt den großen Wolf, der den Mond jagt: Hati. Der erste Single Malt der brandneuen rauchigen Whisky-Serie Ragnarøkkr von whic.

Mit mächtigem süß-würzigen Islay-Rauch entführt er in die mystische nordische Götterwelt – und leitet ihren Untergang ein. Geöltes Leder, Jod und maritime Aromen schaffen noch mehr Tiefe. Die Balance wird von gerösteten Datteln und Rosinen, Lakritze und dunkler Zimtschokolade geschaffen. Dort hat das aktive First Fill Oloroso Sherry Hogshead 9 Jahre einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Der schwer getorfte Koloss verewigt sich mit fassstarken 58,9% Vol. und einem langen würzigen Abgang am Gaumen. Das unvergessliche Einzelfass gab allerdings nur 298 Flaschen her und ist ab sofort nur auf whic.de erhältlich unter: whic.de/ragnarokkr

„Mit Abschluss unserer erfolgreichen Serie War of the Peat war uns klar: Die Peatheads unter uns wollen einfach mehr davon. Ragnarøkkr tritt nun die rauchige Nachfolge an und bildet gleichzeitig thematisch die Brücke zu unserer sherryschweren, nicht-rauchigen Whisky Serie Edda. Im Vordergrund steht aber Rauch – und Hati macht einen hervorragenden Anfang.“

– Arne Wesche, Gründer der whic GmbH