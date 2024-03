Die Sirenen locken wieder: Batch 6 erweitert die facettenreiche Whiskyserie Sirens

Mit Batch 6 der erfolgreichen Sirens-Serie setzt der Online-Händler whic.de als unabhängiger seine rauchig/torfigen Veröffentlichungen fort. Auch wenn wir nichts Näheres über die Brennereien, aus der der Blended Malt stammt, erfahren, so verrät man uns doch mehr zur Abfüllung: 53,9% vol. Alkoholstärke und Nachreifung in einem Oloroso-Sherryfass.

Mehr Details untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

INTENSIVER RAUCH UMSPIELT SANFTE SHERRYNOTEN

Batch 6 erweitert die facettenreiche Whiskyserie Sirens

Bremen, 06.03.2024

Eine verheißungsvolle Komposition aus Rauch und Sherrynoten bringt whic Sirens Batch 6 in die Nosinggläser. Der kräftige natürliche Kupferton lässt das breite Spektrum der Aromen bereits erahnen, das Genießer hier vorfinden. Von Rauch umschmeichelt präsentieren sich schokolierte Rosinen, süßes Shortbread und kandierter Ingwer. Röstkaffee, Nüsse, salzige Lakritze sowie Heidelbeer- und Traubennoten machen das Aromen-Ensemble perfekt.

Einen großen Anteil an der Vielschichtigkeit und Tiefe dieses Blended Malt Whiskys verdankt der Tropfen seiner 266-tägigen Nachreifung im Oloroso Sherry Hogshead. Kraftvolle 53,9% Vol. schenken Intensität. In dieser angenehmen Fassstärke können sich die Aromen toll entfalten – ein, zwei Tropfen Wasser können noch mehr Facetten an die Oberfläche bringen.

Wie bei jeder whic-Abfüllung wurde hier weder mit Farbstoff noch Kühlfilterung etwas an der Natürlichkeit des Whiskys verändert. Die Limitierung auf 311 Flaschen macht jede einzelne zu einem exklusiven Sammlerstück.

Ab sofort ist Sirens Batch 6 exklusiv auf whic.de verfügbar: whic.de/sirens

Übrigens: Mit Sirens Batch 6 ergänzen Sammler der Serie auch Lila in ihrer farbenfrohen Flaschenreihe.

„Rauch und Sherry passen irgendwie immer gut zusammen. Die nussig-schokoladigen Oloroso-Noten gehen hier eine intensive Symbiose mit dem Rauch ein, die ich selten in so guter Balance erlebt habe.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Sirens

Der sagenumwobene Gesang der Sirenen zieht selbst die Stärksten in seinen Bann. Unter dem Titel Sirens bringt whic Whiskys heraus, die mit abwechslungsreichen Facetten glänzen. Die verführerischen Schätze aus unterschiedlichsten Fässern entern die Nosing-Gläser mit unwiderstehlichem Genuss. Die den Meereswellen nachempfundenen Glanzelemente, eindringlichen Sirenen-Darstellungen und intensiven Farben reflektieren das weite Spektrum der Whisky-Aromen, die mit dieser Serie entdeckt werden können. Jetzt ist die Chance, dem Ruf der Sirenen zu folgen und das verlockende Batch 6 zu erforschen.