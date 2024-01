Unabhängig abgefüllte Mortlach sind in letzter Zeit auf dem Markt nicht sehr oft zu finden (im letzten Jahr gab es weltweit ca. zwei Dutzend) – umso schöner ist es, einen davon beim deutschen Händler und Bottler whic.de zu finden. Die 12. Abfüllung der Spirits of the Forest Serie ist noch dazu ein mit 15 Jahren gut gereiftes Exemplar aus dem Bourbon Hogshead.

Mehr über den Inhalt der 443 Flaschen, die ab sofort zum Verkauf stehen, in der Aussendung, die wir von whic für Sie erhalten haben:

Kräftiger Mortlach mit cremiger Bourbonreifung: whic veröffentlicht Spirits of the Forest XII

Bremen, 24.01.2024 – Nummer 12 der Whiskyserie Spirits of the Forest bringt Genießern das Beast of Dufftown ins Glas. Das ist der Name, unter dem die Brennerei Mortlach und die Abfüllungen von ihr bekannt sind. Passend dazu prangt ein zähnefletschender Bär auf dem Etikett. Es wird wild, würzig und fruchtig. Dank der 15-jährigen Reifung im Bourbon Hogshead aber auch wunderbar süß & cremig.

Zu Entdecken gibt es Zitrusfrüchte wie pinke Grapefruit sowie saure Apfelringe, Aprikosentarte, Zimt, Lakritz, Eiche, weißer Pfeffer und so viel mehr. Dieser Spirits of the Forest bringt eine ganze Bandbreite an leckeren Aromen. Die angenehm intensiven 47% Vol. sind wunderbar eingebunden und unterstreichen den Charakter des Single Malts. Ein pures Vergnügen für den Gaumen – ganz ohne Kühlfilterung und Farbstoff.

Fass #302203 ergab nur 443 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic.de erhältlich sind: https://whic.de/spirits-of-the-forest

„Mortlach aus dem Bourbonfass ist einfach immer ein Genuss. Toll, wie sich fruchtige Würze hier mit Karamell- und Vanillenoten vereint. Wer den nicht probiert, verpasst echt was.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Spirits of the Forest

Insgesamt hat Signatory 13 unterschiedliche Whiskys in angenehmer Trinkstärke von 47% Vol. für die schöne whic Serie abgefüllt. Es werden naturbelassene Tropfen zu erschwinglichen Preisen serviert. Bei angenehmen 47% Vol. lassen sie sich besonders entspannt gemeinsam mit Freunden erkunden. Jede der Abfüllungen schmückt ein von Hand illustriertes Etikett. Die Motive fanden sich in den mythischen Wesen des Waldes.