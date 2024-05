Aus der Manufaktur Lehmitz in Hamburg erreicht uns die Nachricht, dass der Hamburg Malt Whisky – RLD Summer Edition 2024 nun zum Verkauf steht. Die Red Light District Summer Edition 2024 bietet wieder eine Besonderheit: Der Whisky reifte in Chateau d’Yquem Sauternes Casks – und das neun Jahre lang.

Foto können wir Ihnen leider noch keines präsentieren, aber die Bezugsquelle: Bestellbar ist er im Onlineshop der Manufaktur Lehmitz – bei Einzelflaschenbestellung um 60 Euro für die 0,5l-Flasche.

Hier alles Wissenswerte über die Red Light District Summer Edition 2024:

Die Manufaktur Lehmitz präsentiert stolz: Hamburg Malt Whisky – RLD Summer Edition 2024

Hamburg, Deutschland – 2. Mai 2024 – Die renommierte Manufaktur Lehmitz, unter der Leitung von „Fassmanager“ Marco Lehmitz, freut sich, die Veröffentlichung ihres neuesten Meisterwerks anzukündigen: den Hamburg Malt Whisky – RLD Summer Edition 2024. Dieser exklusive Tropfen ist das Ergebnis von neun Jahren sorgfältiger Reifung in edlen Chateau d’Yquem Sauternes Casks und bietet eine unvergleichliche Kombination aus fabelhaften Fruchtnuancen, die perfekt zum Sommer dieses Jahres passen.

Marco Lehmitz, der seine Leidenschaft ausübt, hat mit der RLD Summer Edition 2024 einen Whisky geschaffen, der die Sinne verwöhnt und die Essenz des Sommers einfängt. Durch die einzigartige Reifung in den edlen Sauternes-Fässern hat dieser Whisky eine beeindruckende Tiefe und Komplexität entwickelt, die von delikaten Fruchtaromen durchdrungen sind, die jeden Gaumen verführen.

Es wird nur eine äußerst begrenzte Menge der Hamburg Malt Whisky – Summer Edition 2024 verfügbar sein, was sie zu einem begehrten Sammlerstück für Kenner und Liebhaber edler Spirituosen macht. Jede Flasche ist ein Zeugnis für die Handwerkskunst und das Engagement der Manufaktur Lehmitz, außergewöhnliche Qualität und unvergleichlichen Geschmack zu bieten in Fassstärke.

Nicht nur in ihrer Exklusivität, sondern auch in ihrer Herkunft ist diese besondere Edition bemerkenswert. Der Hamburg Malt Whisky reift in der historischen Hamburger Speicherstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dies verleiht diesem außergewöhnlichen Whisky nicht nur einen einzigartigen Charakter, sondern auch eine tief verwurzelte Verbindung zur reichen Tradition und Geschichte der Hansestadt.

Die Manufaktur Lehmitz lädt alle Liebhaber feiner Spirituosen ein, sich auf eine unvergessliche Reise des Geschmacks zu begeben und die Hamburg Malt Whisky – Summer Edition 2024 zu entdecken. Seien Sie schnell, um sich Ihr Exemplar zu sichern, denn diese limitierte Auflage wird sicherlich schnell vergriffen sein.