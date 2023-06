Neues aus der Hansestadt Hamburg: Die Manufaktur Lehmitz hat heute die Hamburg Malt Summer Edition 2023 veröffentlicht, ein achtjähriger Whisky, der in einem Weinfass aus dem Hause Chateau D´Yquem eine Vollreifung erfuhr. Er ist ab heute im Onlineshop der Manufaktur zum Preis von 59,90 Euro erhältlich (ein wenig nach unten scrollen).

Hier die Infos, die wir von der Manufaktur Lehmitz zur Hamburg Malt Summer Edition 2023 erhalten haben:

Neu: Hamburg Malt Summer Edition 2023

Die Manufaktur Lehmitz bringt erstmals eine Sommer Edition des Hamburg Malt Whisky´s heraus. Diese neue Whisky Spezialität durfte über 8 Jahre in einem Weinfass aus dem Hause Chateau D´Yquem reifen. Etwas ungewöhnlich für diese Abfüllung, da sonst diese Fässer häufig für ein Finish vorgesehen werden.

Die Abfüllung wird in zwei Varianten angeboten, zum einen sogar mit einer Vor-Ort Live Abfüllung, das heißt, Sie dürfen bei der Abfüllung im Reifekeller der Manufaktur Lehmitz in der historischen Speicherstadt Hamburgs mit dabei sein oder die andere Variante, sich die Flasche(n) bequem nach Hause schicken lassen.

Auch bei dieser Abfüllung von Marco Lehmitz gilt, es wird immer unfiltriert abgefüllt. Er möchte alle Geschmacksaromen in diesem Whisky erhalten, daher wird diese Limitierte Sonderfüllung ausschließlich auf Vorbestellung gefüllt. Kenner wissen, wie wenig Flaschen aus so einem Barrique rauszuholen sind. Dazu kommt noch der „Schwierigkeitsgrad“, es wird wieder eine Abfüllung in Fassstärke mit 60% Vol. Die Abfüllung ist ab heute vorbestellbar zum „Sommerpreis“!