White Peak Distillery veröffentlicht Wire Works Alter Ego Single Malt Whisky

Mit dem Caduro hat die White Peak Distillery in diesem Jahr bereits einmal einen neuen und interessanten Whisky veröffentlicht – jetzt legt man mit dem White Peak Wire Works – Alter Ego nach.

Der White Peak Wire Works – Alter Ego Single Malt ist mit 51,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt und wurde mit anderen Cut Points (also jenen Zeitzpunkten, an denen man den Vor- und Nachlauf vom Herz, dem eigentlichen Spirit, abtrennt) destilliert. Dadurch soll er fruchtiger geworden sein, und verschiedene Nuancen der Torfigkeit sollen ebenfalls besser zu erspüren sein. Auch hat man diesmal mehr Bourbon Casks im Mix, was die Vanillenote unterstreichen soll.

Ein Statement des Gründers Max Vaughan:

“We’re always keen to showcase the innovation and creativity we ourselves enjoy. ‘Alter Ego’ is an example of how we are exploring and developing different approaches during our whisky-making to reveal new personality in our spirit. We’re still on a learning curve and it’s exciting to share this with customers and for the longer term we’re interested to get feedback on this release and hope that both our loyal Wire Works supporters and new whisky drinkers will enjoy the whisky for what it is – an approachable, fruit forward yet complex spirit with a wee bit more peat present in the glass.”