White Peak Distillery veröffentlicht Wire Works Caduro Single Malt Whisky

Ab morgen, den 24. März gibt es eine neuen Whisky von der White Peak Distillery in Ambergate zwischen Derby und Sheffield: Der Wire Works Caduro ist nach einer ehemaligen Kabelmarke benannt, die am Gelände der Brennerei, als dies noch ein Kabelwerk war, für den weltweiten Export produziert wurde.

Der Wire Works Caduro wurde in einer Kombination amerikanischen und französischen Eichenfässen gereift, first fill ex-Bourbon Casks und STR-Fässer, allerdings in einem anderen Verhältnis als frühere Releases. Der leicht torfige Spirit erhielt dadurch eine fruchtigere Komponente. Abgefüllt wurde mit 46,8% vol. Alkoholstärke.

Es ist nicht nur die erste größere Veröffentlichung der White Peak Distillery in diesem Jahr, sondern auch der erste „distillery refill“-Whisky: Wer die leere Flasche in die Destillerie zurückbringt, erhält einen Refill-Rabatt von 15%. Die Originalflasche bekommt man ab morgen im Distillery Shop und bei ausgesuchten Fachhändlern in UK.

Max Vaughan, Mitbegründer der Destillerie, mit seinem Statement zum Wire Works Caduro:

Off the back of an amazing 2022 for Wire Works Whisky and having sold out of last month’s Double Oak Port release, we are excited to now be sharing our first main release of 2023. Over the past year we have been overwhelmed by the response we’ve had from our various communities, sector partners and friends who have supported us, bought our whiskies and visited us here at the Distillery.