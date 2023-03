Neu von Duncan Taylor: Black Bull Tale of Two Legends Blended Scotch Whisky Serie – 18yo, 30yo, 50yo und 55yo

Der unabhängige Abfüller Duncan Taylor ist auch durch seinen Blended Scotch Whisky Black Bull bekannt – und im Rahmen dieser Marke gibt es nun eine neue Serie: Black Bull Tale of Two Legends umfass vier Ausgaben im Alter von 18 bis 55 Jahre.

Eine der Legenden ist Black Bull – die zweite der legendäre Golfer Sir Nick Faldo, der bei einem Turnier in Bengaluru, das den Launch der überarbeiteten Black Bull Marke umrahmen wird, gemeinsam mit anderen Golfer-Legenden spielen wird.

Die beiden jüngeren Abfüllungen, 18 und 30 Jahre alt, wurden in Sherryfässern gereift und mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Der 18yo wird ca. 120 Pfund kosten, der 30yo ca. 600 Pfund. Der 18jährige reflektiert das Alter, mit dem Nick Faldo Profi wurde, der 30yo stellt die Zahl der Siege, die Nick auf der European Tour verbuchen konnte, dar.

Der Black Bull Tale of Two Legends 50yo enthält Whiskys aus Caperdonich, The Macallan und Glen Grant. Von ihm wird es 600 Flaschen geben, mit 47% vol. abgefüllt. Er stammt aus ex-Bourbon und ex-Sherry casks und bietet Noten von Zwetschgen, Highland-Toffee und karamellisierter Orangenschale mit einem Abgang von Früchten, Gewürzen und gerösteter Eiche. Kostenpunkt pro Flasche: 6.000 Pfund.

Im Black Bull Tale of Two Legends 55yo finden sich Grains und Malts aus Lochside, einer Brennerei, die 1992 geschlossen wurde. Der Whisky reifte in Sherry Hogsheads, ist mit satten 57% vol. abgefüllt (ebenfalls limitiert auf 600 Flaschen) und wird um 9.600 Pfund angeboten. Hier findet man dunkle Früchte und sanfte Würze, mit nussigen Noten von first-fill Sherry Hogsheads.

Eugen Shand, Chairman von Duncan Taylor in einem Statement:

“This year we are going big and bold with our releases and the ‘Tale of Two Legends’ series comes hot on the heels of one of the oldest Macallan whiskies we’ve ever launched. Together with Sir Nick, we’ve handpicked some of our best whiskies within our archives and blended them meticulously to create four stunning blends that are worthy of celebrating some of the iconic times in his life. Timing it with our re-brand of the entire portfolio is perfect and we look forward to launching these new releases as the official sponsor of the Pro-Am golf event in Bangalore this week, followed by a global distribution.”