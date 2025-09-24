Duncan Taylor mit The Royal Anniversary Edition zum 20. Hochzeitstag von HM King Charles III und HM Queen Camilla

Auch zu ihrem 20. Hochzeitstag erhalten HM King Charles III und HM Queen Camilla ein Geschenk vom unabhängigen Abfüller Duncan Taylor. Bereits vor der Krönung von HM Queen Camilla zur schottischen Königin im Jahr 2023. schenkte ihr Duncan Taylor ein Set der Coronation Trilogy of Laphroaig (ein Set wurde bei der Distillers One of One Auction im Oktober 2023 versteigert, wir berichteten). Letztes Jahr feierte das Unternehmen den 900. Jahrestag der Ernennung Edinburghs zur königlichen Stadt, indem es dem König und der Königin ein Set aus der The Rarest Reserve Collection mit je einer 100ml-Flasche The Macallan 1969 aged 52 years und The Macallan 1991 aged 33 years überreichte (Informationen zu dieser Kollektion finden Sie hier).

Nun erhalten HM King Charles III und HM Queen Camilla zu ihrem 20. Hochzeitstag ein Set der The Royal Anniversary Edition. Diese besteht aus einem 19 Jahre alten Laphroaig Single Malt, destilliert 2005 und abgefüllt mit 56,4 % Vol.. Zum Set gehört noch ein Gin, der sieben Monate im selben Fass reifte und am Jubiläumstag, dem 9. April 2025, abgefüllt wurde. Der Gin hat einen Vol. von 50 %. Die 700-ml-Whisky- und Gin-Flaschen werden in einer eleganten Vitrine präsentiert, die vollständig aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt ist und über einen Sockel zur Präsentation beider Spirituosen sowie ein Echtheitszertifikat verfügt. The Royal Anniversary Edition ist auf 205 Sets limitiert und weltweit bei The Spirits Embassy für £690 (etwa 800 € wären dies) erhältlich.