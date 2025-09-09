Der unabhängige Abfüller Westwood Whisky aus Montabaur zwischen Frankfurt und Bonn wird auf der Whisky Fair Bad Homburg am 20. und 21. September sein neuestes Bottling vorstellen. Der 16-jährige Single Grain Scotch Whisky der Brennerei North British genoss ein Finsih im Ruby-Port-Wine-Octave No. 5946663. Nach seiner Reifezeit kam der Grain Whisky dann mit 54,7 Vol %. in die 98 erhältlichen Flaschen.

Mehr zum North British 16 yo finished im Ruby-Port-Wine-Octave nachfolgend in der Pressemitteilung des Abfüllers:

Westwood Whisky stellt North British 16 yo finished im Ruby-Port-Wine-Octave vor

Unser neues Westwood-Whisky-Bottling. Und Duncan Taylor hat das Label und die Optik der Octaves geändert in diese wirklich edle neue Flaschenform. Auf unserer Suche nach besonderen Aromen wurden wir fündig bei einem 16jährigen (02.03.2009-30.07.2025) North British finished im Ruby-Port-Wine-Octave No. 5946663 und 54,7 Vol%. Was für eine Kupferfarbe…..!?

Dank der Unterstützung von Beth Galloway und Fergus Simpson (heavy thank’s guys) fanden alle 98 nummerierten Flaschen den Weg zu uns. Die Tastingnotes versprechen Honig, Baclava, Pasteis de Nata (lecker!) und viel Frucht.

Die Premiere unseres neuen Bottlings feiern wir auf der WhiskyFair Bad Homburg am 20. und 21. September. Und an dem Messesonntag um 14:15 h wird es dort zusammen mit Cameron Steven von Duncan Taylor ein Tasting geben – eben mit genau diesem Bottling und zwei weiteren neuen „Germany-Only-Octaves“, nämlich Linkwood 11yo und Bunnahabhain (Peated) 10yo.

www.westwood-whisky.de