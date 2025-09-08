Chivas Regal feiert die wahren Helden mit „A Tribute to the Scuderia Ferrari HP Pit Crew“ (mit Video)

Die Formel 1 als Werbepartner steht in der Whiskybranche bereits seit Jahren hoch im Kurs (man denke nur an Bowmore oder Glenfiddich). Man erhofft sich davon einen Imagetransfer – mit Werten wie Zusammenarbeit, Leidenschaft und Perfektion.

Hier setzt Chivas Regal auf eine Kooperation mit Ferrari – und stellt in der neuen Kampagne die Boxenmannschaft in den Mittelpunkt.

Zur Kampagne gibt es nicht nur Artwork, sondern auch ein Video, das in beeindruckenden Bildern die Zusammenarbeit und Synchronizität, die von einer Boxenmannschaft verlangt wird. Sehen Sie es am Ende der deutschsprachigen Pressemitteilung, die wir von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Chivas Regal feiert die wahren Helden mit „A Tribute to the Scuderia Ferrari HP Pit Crew“

In der Formel 1 stehen meist die Fahrer im Fokus – doch hinter jedem erfolgreichen Rennen steckt ein Team, das mit Präzision, Leidenschaft und absoluter Hingabe arbeitet. Mit dem neuen Film „A Tribute to the Scuderia Ferrari HP Pit Crew“ würdigt der Luxus-Scotch-Whisky Chivas Regal genau diese Menschen: die Boxencrew von Scuderia Ferrari HP.

Der Film feierte seine Premiere beim Großen Preis von Italien in Monza und zeigt, was hinter den Kulissen passiert – dort, wo Millisekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden und jede Bewegung sitzen muss.

Die Kampagne ist Teil der Partnerschaft zwischen Chivas Regal und Scuderia Ferrari HP – eine globale Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen Werten wie Leidenschaft, Ehrgeiz und dem Streben nach Exzellenz basiert. Fans erhalten einen exklusiven Einblick in die Welt der Hochgeschwindigkeits-Boxenstopps.

Im Mittelpunkt steht die Performance, inspiriert von der Präzision der Pit Crew – ein Zusammenspiel aus Technik und Teamwork, das die gleiche Hingabe widerspiegelt, die in jede Flasche Chivas Regal fließt.

Fred Vasseur, Teamchef von Scuderia Ferrari HP:

„Formel 1 ist ein Teamsport. Unsere Erfolge sind das Ergebnis der Arbeit aller bei Scuderia Ferrari HP. Es ist großartig, mit einem Partner wie Chivas Regal zusammenzuarbeiten, der diesen Spirit sichtbar macht und die Leistung hinter den Kulissen würdigt.“

Der Spoken-Word Artist George the Poet verleiht der Crew eine Stimme – mit einem poetischen Werk, das die Ausdauer und Präzision der Boxencrew feiert: “You make it look natural… that unnatural level of precision. There’s a gold standard of execution that you bring to every competition…”

Nick Blacknell, Global Marketing Director bei Chivas Regal, ergänzt:

„Diese Kampagne verkörpert unser „I Rise We Rise“-Ethos und richtet den Fokus auf die Menschen, die gemeinsam Großes schaffen. Die Scuderia Ferrari HP teilt unsere Überzeugung, dass Erfolg auf Teamarbeit basiert – und genau das macht unsere Partnerschaft so besonders.“

Mit Markenerlebnissen vor Ort beim Großen Preis von Italien in Monza und einem starken visuellen Auftritt bringt Chivas Regal die Kampagne zum Leben – und lädt alle ein, gemeinsam auf die wahren Helden der Scuderia Ferrari HP anzustoßen. Den Film gibt es hier zu sehen.