Chivas Brothers mit leichtem Rückgang des Nettoumsatzes im vergangenen Geschäftsjahr

Der auf Scotch Whisky spezialisierte Zweig von Pernod Ricard, Chivas Brothers, gab in dieser Woche seine Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (Juli 2024 bis Juni 2025) bekannt. Demnach ging im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 der Nettoumsatz von Chivas Brothers um -3,4 % zurück. Als Grund gibt das Unternehmen an, weiterhin mit globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen konfrontiert zu sein.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verzeichneten zwei strategische Marken von Chivas Brothers ein robustes Wertwachstum. Für die Blended Scotch Marke Chivas Regal notiert das Unternehmen ein Plus 2,3 %, wobei die Türkei hier maßgeblich zum Wachstum (+48 %[1]) beitrug. Ballantine’s verzeichnete ein ganz leichtes Plus von 0,2 %.

Beide Marken führten die geschmacksorientierten Varianten Chivas Regal Extra Smoky Cask Selection sowie des Ballantine’s Sweet Blend, um der steigenden Nachfrage nach süßeren, zugänglicheren Spirituosen gerecht zu werden.

Die starke Entwicklung in aufstrebenden regionalen Märkten wie Afrika und dem Nahen Osten (+22 %) sowie in spezifischen Schwellenländern wie Brasilien (+7 %) und Indien (+1 %) spiegelt laut Chivas Brothers auch die anhaltenden Chancen für Scotch Whisky wider, neue Konsumenten zu erreichen. Zudem soll die Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen Großbritannien und Indien zu langfristigem Wachstum für Scotch Whisky im nächsten Jahrzehnt beitragen.

Mit einer jährlichen Wachstumsrate von +3 %[2] seit dem Geschäftsjahr 2019 weist Chivas Brothers einen stabilen Wachstumskurs auf. Dieser stimmt das Unternehmen optimistisch für das zukünftige Wachstum von Scotch Whisky, auch wenn die aktuelle branchenweite Abschwächung berücksichtigt ist.

[1] Nettoumsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 einschließlich Konsolidierungskreisanpassung

[2] Jährliche Wachstumsrate des organischen Nettoumsatzwachstums von CBL Scotch im Vergleich zum Vorjahr