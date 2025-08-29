Jura Distillery ersetzt Jura 10 yo durch Jura 12 yo

Wie die Jura Distillery ankündigt, wird ihr bereits erhältlicher Single Malt Jura 12 yo den Jura 10 yo als Einstieg in das Portfolio der Brennerei ablösen. In Großbritannien wird der zwei Jahre ältere Whisky den Jüngeren im Oktober 2025 ersetzen, bevor dies dann weltweit geschieht.

Gleichzeitig erhält das Verpackungsdesign der Jura Whiskys eine Aktualisierung. Diese sieht eine Geschmacksskala vor, die es ermöglicht, die drei Hauptaromen jedes Whiskys auf einen Blick zu erkennen. Jede Jura-Flasche trägt nun außerdem eine größere Altersangabe und eine verbesserte Flaschensilhouette zur leichteren Identifizierung, wie es bei one more dram heißt. Das neue Design kommt im September in Großbritannien in die Regale, anschließend dann auch weltweit.

Neu ist auch The Islanders Series für den Travel Retail Bereich. Sie besteht aus den vier Abfüllungen White Oak Cask, 13 Year Old, 16 Year Old, und 19 Year Old, und wird voraussichtlich ab Oktober in ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich sein.