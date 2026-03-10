Jura verpflichtet Mr. President als weltweite Lead-Agentur

Die Destillerie Jura, auf der gleichnamigen Insel nördlichöstlich von Islay gelegen, hat die Londoner unabhängige Agentur Mr. President als neue Lead Agentur für ihren globalen Auftritt beauftragt. Dabei geht es um die strategische und kreative Ausrichtung.

Schon in den letzten Jahren hat man bei Jura (im Besitz von Whyte & Mackay) einiges in den Auftritt und modernere Kampagnen investiert, um für Konsumenten moderner und wählbarer zu werden. Mr. President soll nun eine globale strategische und kreative Plattform entwickeln und implementieren, die über verschiedene Kanäle hinweg präsent sein und die Marke zukünftig stärken soll. Ziel ist es, die emotionale Bindung des Whiskygenießers zu Jura zu vertiefen und die zeitgemäße Relevanz der Marke zu verdeutlichen.

​Jon Gledstone, der CCCO von Mr.President freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit:

“We’re thrilled to be working with Jura. It’s a brand with incredible depth, authenticity, and creative potential, and we’re excited to help shape its next chapter.”

Warum sich Jura nach Sichtung von Agenturen für Mr. President entschieden hat, beschreibt Claire Blackadder, Head of Brand bei Jura, mit den folgenden Worten:

“Mr President demonstrated a clear understanding of Jura’s character and ambition. Their strategic thinking and creative approach make them the ideal partner to help us share our fruity and balanced whiskies with more people“.

Wann können wir als Konsumenten die neue Kampagne sehen? Man bleibt da mit „im Laufe des Jahres“ eher vage – aber wenn es dann soweit ist, lesen Sie bei uns auf Whiskyexperts natürlich davon.