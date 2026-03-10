Sazerac übernimmt insolvente Garrard County Distilling Co.

Über die Garrard County Distillery hat Whiskyexperts immer wieder berichtet – so zum Beispiel über die Befüllung der ersten Fässer im Januar 2024. Dann berichteten wir, dass Lisa Wicker zum Master Distiller des Unternehmens bestellt wurde (sie wurde übrigens keine zwei Wochen später wieder gefeuert). Und in einem Artikel über einen Bericht zum Aufstieg und Fall der Bourbon-Industrie aus dem August des Vorjahres wurde erwähnt, dass die Garrard County Distilling Co. in Konkurs gegangen sei.

Man sieht, dass Garrard County Distilling Co. eine sehr bewegte und offensichtlich nicht erfolgreiche kurze Geschichte hinter sich hatte. Jetzt könnte sich das Blatt aber wenden:

Laut einem Artikel im Lexington Herald ist die bei Lexington gelegene Brennerei von Sazerac (ihnen gehört unter anderem Buffalo Trace) erworben worden, und zwar durch Übernahme der Schulden von 27 Millionen Dollar bei der Trust Bank, die der Hauptgeldgeber von Garrard County Distilling Co. war.

Der Deal lief indirekt ab, denn die Schulden wurden durch die im Besitz von Sazerac stehende Tom Collins Distilling LLC von der Trust Bank, zu einem nicht näher genannten Preis.

Was Sazerac nun mit der Brennerei, die auf die Produktion von 150.000 Fässer Bourbon pro Jahr ausgelegt ist, anstellen wird, ist aus unseren Quellen nicht bekannt – sollten wir aber Neues erfahren, werden wir selbstverständlich darüber berichten.