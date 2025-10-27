Sazerac investiert 1 Milliarde US-Dollar in neue Fasslager

Das Spirituosen-Unternehmen Sazerac setzt unabhängig des momentan vorherrschenden wirtschaftlichen Klimas seine Investitionen weiter fort. Dem Unternehmen gehört unter anderem die Buffalo Trace Distillery in Frankfort, Kentucky. Ebenso hält sie die Rechte an den Marken Eagle Rare, Blanton’s, Fireball Cinnamon Whiskey und vielen weiteren.

Bereits Ende 2022 investierte Sazerac 600 Millionen US-Dollar in neue ware houses in Kentucky (wir berichteten). In der vergangenen Woche gab das Unternehmen bekannt, die Produktionsanlage ihres Likörs Fireball Cinnamon Whiskey in New Albany, Indiana, um 38 Millionen Dollar erweitern. Nun sollen für 1 Milliarde US-Dollar zusätzlich noch neue Lagerhallen in Campbellsville im Taylor County, Kentucky, entstehen.

Im August beantragte Sazerac beim Bundesstaat Kentucky die Genehmigung einer steuerlichen Unterstützung einer Investition von 1,02 Milliarden US-Dollar in Campbellsville im Taylor County, wie bei The Courier Journal zu lesen ist. Laut eines vorläufigen Genehmigungsberichts der Kentucky Economic Development Finance Authority vom August würde die Investition die Schaffung 50 Arbeitsplätze über einen Zeitraum von 15 Jahren ermöglichenen. Die Investition wird durch einen staatlichen Anreiz in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar unterstützt, der von der KEDFA endgültig genehmigt wurde, sowie durch einen weiteren staatlichen Anreiz in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar, der ebenfalls vorläufig genehmigt wurde.

Wie das Unternehmen laut The Courier Journal in einem Statement formuliert, ist die Investition in Campbellsville ist Teil von Sazeracs „langfristiger Vision für nachhaltiges, strategisches Wachstum“. In der Unternehmenserklärung heißt es weiter:

„We are grateful to the state and local officials who continue to support this impactful investment and look forward to being a trusted community partner in Taylor County. We will share further updates on the project as it advances.“