MarktUSA

Brown-Forman lehnt 15 Milliarden Dollar Übernahmedeal von Sazerac ab

Am Montag, den 11. Mai, wurde das Ende der Gespräche bekannt - Kommentare dazu gibt es von keinem der beiden Unternehmen

Nach dem einvbernehmlichen Ende der Gespräche über einen Merger mit Pernod Ricard (wir berichteten hier) hat nun die Muttergesellschaft von Jack Daniel’s auch dem zweiten Interessenten einen Korb gegeben: Das Angebot über 15 Milliarden Dollar für eine Übernahme durch Sazerac wurde laut einem Bericht auf The Spirits Business von Brown-Forman zurückgewiesen.

Der Deal, der von Wells Fargo und Apollo Global Management finanziell unterstützt worden wäre, sah einen Kauf der Aktien von Brown-Forman durch Sazerac um 32 Dollar pro Aktie vor. Die Aktieneigner hätten dann entweder diese Summe pro Aktie bekommen oder die neuen Aktien 1:1 übernehmen können.

Damit gibt es im Augenblick keine öffentlich bekannten Gesprächspartner für Brown-Forman mehr. Ob Brown-Forman nach wie vor an einem Verkauf des sich hauptsächlich in Familienbesitz befindlichen Unternehmens interessiert ist und/oder weiter aktiv nach Partnern sucht, ist ebenso unbekannt.

Am 4. Juni wird Brown-Forman die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr bis 30. April 2026 vorlegen – man erwartet weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von +1% bis +3%.

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SourceThe Spirits Business
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