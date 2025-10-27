The House of Suntory präsentiert heute die erste Markenkampagne seiner japanischen Whisky-Marke Hibiki in Deutschland. Diese wurde konzipiert und produziert in Zusammenarbeit mit der Berliner Kreativagentur und Produktionsfirma Lure Media. Ein Teil dieser Kampagne bildet der neue Hibiki-Markenfilm, den Sie eingebettet finden in der folgenden Pressemitteilung von The House of Suntory:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Ein Meisterwerk japanischer Harmonie“ — The House of Suntory präsentiert erste Hibiki-Markenkampagne in Deutschland

Frankfurt am Main, 27. Oktober 2025 —Die japanische Whisky-Marke Hibiki, Teil des weltweit renommierten House of Suntory, feiert ihre erste Markenkampagne in Deutschland mit dem neuen Markenfilm „Ein Meisterwerk japanischer Harmonie“, konzipiert und produziert in Zusammenarbeit mit der Berliner Kreativagentur und Produktionsfirma Lure Media. Die Kampagne überzeugt durch eine einzigartige Inszenierung, die Handwerkskunst, Kultur und Harmonie erlebbar macht.

Der Film ist ein weltweiter Meilenstein für Hibiki und erzählt poetisch von Handwerkskunst, Natur und Balance. Die Originalmusik stammt von der Berliner Cellistin und Komponistin Anne Müller. Ihre Musik übersetzt Hibikis Philosophie der Harmonie zwischen Tradition und Innovation in Klang.

Die Kampagne richtet sich an Deutschlands Premium-Zielgruppe und setzt auf kulturelle Erlebnisse statt klassischer Werbung. Hibiki wird dabei als kultureller Botschafter japanischer Handwerkskunst präsentiert, der Tradition und moderne Ästhetik miteinander verbindet.

Zum Auftakt realisierten The House of Suntory und Lure Media ein exklusives Event im Berliner Reethaus – vom TIME-Magazine zu einem der schönsten Orte der Welt gekürt. Architektur, Whisky-Tasting und ein Live-Auftritt Anne Müllers wurden zu einem Erlebnis kombiniert, das Hibikis Leitmotiv der Harmonie sinnlich vermittelt.

Der Film wird am 27. Oktober 2025 veröffentlicht und markiert gleichzeitig den Start einer reichweitenstarken Mediakampagne mit Fokus auf deutsche Großstädte. Sie läuft auf YouTube, Meta sowie auf weiteren ausgewählten Digital-Display-Kanälen und wird unterstützt durch eine Globale Condé Nast-Kooperation. Ziel ist es, Hibiki als Marke zu präsentieren, die japanische Handwerkskunst, Harmonie und hochwertige Genusskultur vereint.

Der Markenfilm „Ein Meisterwerk japanischer Harmonie“ und die begleitenden Maßnahmen verdeutlichen, wie Hibiki die Werte Balance, Präzision und Ästhetik in jeder Facette transportiert und so die Philosophie der Marke auf eindrucksvolle Weise erfahrbar macht.