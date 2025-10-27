Eine weitere neue Abfüllung stellt der Wu Dram Clan heute vor. Eigentlich war diese als klassisches Single Cask Bottling geplant. Heraus kam dann ein 22 Jahre alter Benromach, der zwei First Fill Sherry Casks und zwei First Fill Bourbon Barrels miteinander vereint.

Der Benromach 22 y.o. – Wu Dram Clan Exclusive ist ab Dienstag, den 28. Oktober 2025, exklusiv über Kirsch Import erhältlich. Mehr über diese Abfüllung in der Aussendung, die wir vom Wu Dram Clan erhalten haben:

BENROMACH 22 y.o. – Wu Dram Clan Exclusive

4 FÄSSER FÜR EIN HALLELUJA

Ein historisches Aufeinandertreffen: Handwerkskunst aus Forres trifft moderne Whisky-Kultur

Es war als klassisches Single Cask geplant – ein einziges Fass sollte es werden, das die Feinschmecker des Wu Dram Clan bei Benromach in Forres auswählen wollten. Doch die Verkostung vor Ort nahm eine unerwartet faszinierende Wendung: Statt eines einzelnen Casks entschieden sich die Beteiligten für vier außergewöhnliche Fässer, die gemeinsam etwas erschufen, das größer ist als die Summe seiner Teile – ein Small Batch von beeindruckender Tiefe und Balance.

Zwei First Fill Sherry Casks brachten jene cremig-dunklen, nussigen Noten ins Spiel, die Kenner an die legendären Benromach-Bottlings vergangener Jahrzehnte erinnern – dicht, leicht mineralisch, mit einem Anflug von antikem Holz und feuchtem Kellerstaub.

Dem gegenüber standen zwei First Fill Bourbon Barrels, die das markentypische tropische Profil von Benromach betonten: Mango, Papaya und Kokosnuss, begleitet von einer feinen, überraschend rauchigen und salzigen Tiefe, die an maritime Whiskys von den schottischen Inseln denken lässt.

Wie man sich da entscheiden soll? Am besten gar nicht.

Das Ergebnis dieser ungewöhnlichen Kooperation ist der Benromach 22 Jahre Wu Dram Clan Exclusive – ein Whisky, der scheinbare Gegensätze in Harmonie vereint: tropische Süße, dunkle Sherry-Töne, mineralische Frische und elegante Rauchigkeit.

Ein Meilenstein für Benromach

Für die Brennerei Benromach ist diese Abfüllung ein bedeutender Moment. Zum ersten Mal in der Geschichte der Traditionsbrennerei arbeitete man mit einem unabhängigen Abfüller zusammen, um ein eigenes Batch zu komponieren – ein Novum, das die gemeinsame Leidenschaft für handwerkliche Perfektion und authentischen Geschmack eindrucksvoll widerspiegelt.

Gordon Muir, Head of Sales at Benromach, erinnert sich:

“It was a real pleasure working alongside the Wu Dram Clan on something as unique as this. Choosing a single cask always takes a fair bit of intuition – you want it to stand out and still speak of Benromach’s character. But bringing together four casks, that’s a different kind of craftsmanship altogether. It’s a bit like composing music – every note needs to find its place. In the end, we found ourselves with a whisky that’s creamy, gently smoky and tropically sweet – the kind of dram you dream of creating.”

Auch Sebastian Jäger, Mitbegründer des Wu Dram Clan, blickt begeistert auf das Projekt zurück:

„Mit Benromach zu arbeiten, war ein Traum für uns. Die Fassauswahl war schlicht zu spannend, um sich auf eines zu beschränken. Dieses Batch ist das Beste aus zwei Fass-Welten – ein Whisky, wie man ihn sich nur herbeisehnen kann.“

Das Ergebnis: Charakter mit Tiefe und Seele

Der Benromach 22 y.o. – Wu Dram Clan Exclusive ist mehr als eine Zusammenarbeit. Er ist ein Symbol für Vertrauen, Begeisterung und die Freude am Handwerk.

Seine Textur ist cremig, fast ölig, seine Aromen reichen von kandierten Früchten über dunkles Malz und nussige Sherry-Töne bis hin zu dezentem Rauch und einem Hauch von Salz und Mineralität. Im Abgang hallt er lange nach – mit eleganter Balance zwischen Süße, Würze und torfiger Wärme.

Abgerundet wird das Meisterwerk durch eine maßgeschneiderte Verpackung, die der Qualität des Inhalts gerecht wird – reduziert, edel und modern zugleich, mit dem charakteristischen Stil des Wu Dram Clan.

Produktdetails

Benromach 22 y.o. – Wu Dram Clan Exclusive

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Destilliert: 2003

2003 Abgefüllt: 2025

2025 Herkunft: Schottland, Speyside

Schottland, Speyside Fasstyp: First Fill Bourbon Casks & First Fill Sherry Casks

First Fill Bourbon Casks & First Fill Sherry Casks Stärke: 55 % vol. (Cask Strength)

55 % vol. (Cask Strength) Füllmenge: 0,7 Liter

0,7 Liter Flaschenanzahl: 1.076

1.076 Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Art.-Nr.: 122780

122780 UVP: 249,90 € / 700 ml (≈ 357,00 € pro Liter)

Verfügbarkeit

Der Benromach 22 y.o. – Wu Dram Clan Exclusive ist ab Dienstag, den 28. Oktober 2025, exklusiv über Kirsch Import erhältlich.

Ein Whisky für Sammler und Genießer gleichermaßen – authentisch, komplex und kompromisslos Benromach.