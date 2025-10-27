Montag, 27. Oktober 2025, 19:41:59
Serge verkostet: Lagavulin als Quartett

Unter den vier Abfüllungen der Brennerei von Islay's Südküste finden wir auch das diesjährige Bottling der Special Releases Kollektion

In der vergangenen Woche stellte Diageo in Deutschland seine Special Releases Kollektion 2025 – Horizons Unbound vor. Jährlich in dieser Reihe vertreten ist die Brennerei Lagavulin von Islay’s Südküste. Rund ihre diesjährige Abfüllung Grain & Embers, die auch 2025 eine Altersangabe von 12 Jahren trägt, gestaltet Serge Valentin seine heutige Session. Diese ergänzen drei Single Cask Bottlings, zwei unabhängige und eins aus Diageo’s Reihe Casks of Distinction. Serge’s Fazit nach der Verkostung fällt eindeutig aus: Das 2025er Special Release Lagavulin 12 yo ‚Grain & Embers‘ ist wirklich gut, die drei weiteren Abfüllungen der Session erhalten jedoch jeweils eine deutlich höhere Bewertung, wie Sie wie gewohnt in unserer Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Lagavulin 12 yo ‚Grain & Embers‘ (56.5%, OB, Special Release 2025, refill, PX and oloroso-seasoned casks)85
South Coast Islay Malt 15 yo 2008/2024 (51.8%, Liquid Treasure for The Antelope, Macau, refill hogshead, cask #L0845A)90
South Coast Islay Malt 18 yo 2007/2025 (56.6%, The Antelope and Kanpaikai, refill hogshead, cask #L0701A)91
Lagavulin 31 yo 1991/2022 (53.4%, OB, Casks of Distinction for Jimmy Chen, cask #P5C3, 119 bottles)91

