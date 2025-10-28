„A Sip of Irish“ würdigt Irlands Beitrag zur Welt der Kulinarik und Trink-Kultur

Ausschließlich den deutlichen Beitrag Irlands in den Bereichen Kulinarik und Trink-Kultur unserer Welt thematisiert der Dokumentarfilm „A Sip of Irish“. Der von Swipe Films produzierte Film feierte beim Newport Beach Film Festival in diesem Monat seine Premiere, und startete am 19. Oktober in den (womöglich hauptsächlich irischen) Kinos.

„A Sip of Irish“ beleuchtet insbesondere die irische Whiskey-Szene und wurde hauptsächlich in der Midleton Distillery und der Teeling Distillery gedreht. Gedreht wurde zudem unter anderem im irischen Chateau La Coste in der Provence und bei der in Donegal ansässigen Muff Liquor Co.. Mit dabei sind Deirdre O’Carroll, die Blenderin des Jameson Whiskeys, der Gastwirt Oisin Rogers und der Koch JR Ryall aus Ballymaloe. Außerdem sind Michael Flatley, Anna Haugh, Bo Barrett vom Chateau Montelena im Napa Valley, der in Omagh geborene Schauspieler Sam Neill, Pat Shortt, Laura Whitmore, Una Healy und sogar Prinz Albert von Monaco (ein großer Whiskey-Liebhaber) zu sehen. Und selbstverständlich, möchten wir sagen, deckt der Film auch dokumentarische Beweise dafür auf, dass die Iren schon lange vor den Schotten Whiskey herstellten.

Den Trailer, den Sie auf Vimeo finden können, betten wir hier ein. Eine Voll-Version von „A Sip of Irish“ fanden wir bei Apple TV (ohne dass wir etwas zu etwaigen Kosten sagen können).