Benromach erhält Förderung zum Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage

Bei der Destillation von Whisky wird viel Wärme erzeugt, und das sehr energieaufwändig. Um diesen Energieverbrauch zu minimieren und damit sowohl die Umwelt zu schonen als auch Kosten zu sparen, bauen Destillerien vermehrt Wäremrückgewinnungssysteme ein (wie zum Beispiel Balblair).

Nun hat sich auch die im Besitz von Gordon & MacPhail befindliche Speyside-Brennerei Benromach dazu entschlossen, so ein System zu verwenden und damit die Wärme eines Brennvorgangs zum Teil auch für den nächsten zu nutzen. Dazu verwendet man unter anderem Förderungsmittel der staatlichen Wirtschaftsföderungsagentur Highlands and Islands Enterprise (HIE) in der Höhe von 62,500 Pfund.

Gordon & MacPhail freut sich über die Unterstützung und betont, dass die Anlage auch in punkto Sicherheit Vorteile bringt, weil die Temperatur des Pot Ales, das nach der Destillation übrig bleibt, gesenkt wird: