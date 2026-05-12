Nach dem Launch in den USA und UK im letzten September (wir berichteten) erreicht Toki Black jetzt auch den Handel in Deutschland. Hergestellt aus Hakushu Peated Malt und Hakushu Grain, verleiht die Limited Edition der Zugänglichkeit des japanische Blends Toki eine sanfte Rauchnote sowie zusätzliche Komplexität. Der Japanese Whisky Toki Black ist ab sofort für eine begrenzte Zeit bei ausgewählten Händlern zum empfohlenen UVP von 32,90 € erhältlich.

Die Markteinführung wird durch eine Musik- und Filmkooperation mit dem Grammy-nominierten amerikanischen Produzenten Terrace Martin und dem japanischen Jazzkünstler Ryota Nozaki, bekannt als Jazztronik, ergänzt.

Mehr zu Toki Black in der Pressemitteilung von The House of Suntory:

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Suntory Whisky Toki würdigt mit dem Launch von Toki Black den Erfindergeist und den kulturellen Reichtum Japans

Der neue Whisky in limitierter Auflage entsteht in Zusammenarbeit mit den Musikern Terrace Martin und Jazztronik

Frankfurt, 12. Mai 2026 — Suntory Whisky Toki präsentiert Toki Black, seinen ersten Whisky in limitierter Auflage – ein lebendiger Ausdruck, der den Erfindergeist verkörpert, Tradition und Innovation vereint und die Essenz des alten und neuen Japans verbindet. Hergestellt aus Hakushu Peated Malt und Hakushu Grain, verkörpert Toki Black mit seinem sanft rauchigen Profil eine tiefe, reichhaltige Seite der wunderschönen Natur Japans. Die Markteinführung wird durch eine Musik- und Filmkooperation mit dem Grammy-nominierten amerikanischen Produzenten Terrace Martin und dem japanischen Jazzkünstler Ryota Nozaki, bekannt als Jazztronik, zum Leben erweckt.

„Mit der ersten Veröffentlichung seit einem Jahrzehnt markiert Toki Black einen bedeutenden Meilenstein sowohl für Toki als auch für The House of Suntory“, sagte Masaki Morimoto, Präsident von The House of Suntory. „Der Name ‚Toki‘, der ‚Zeit‘ bedeutet, steht für einen tief verwurzelten Teil der japanischen Kultur – wo die Wertschätzung von Tradition auf mutige Innovation trifft. Diese limitierte Auflage spiegelt diese Philosophie wider und bietet einen zeitgemäßen Ausdruck, der unser Erbe würdigt und gleichzeitig eine neue Generation von Whisky-Liebhabern anspricht.“

Ursprünglich entwickelt, um den Einstieg in die Welt des japanischen Whiskys zu erleichtern, bietet Suntory Whisky Toki seit jeher ein zugängliches und zugleich raffiniertes Geschmackserlebnis. Toki Black führt dieses Konzept weiter und verleiht ihm eine sanfte Rauchnote sowie zusätzliche Komplexität. Entwickelt sowohl für besondere Anlässe als auch für den täglichen Genuss, eröffnet sein Profil vielschichtige Aromen von Bratapfel, Oregano und Geißblatt und geht über in eine Butterscotch-Süße, die durch Nelke, Zimt und gerösteten Rosmarin ausgeglichen wird. Im Abgang zeigt er Noten von weißem Pfeffer, Ingwer und einer sanften, anhaltenden Rauchigkeit. Er lässt sich am besten pur oder in einem klassischen Whisky-Cocktail wie dem Toki Ginger Sour genießen.

Der Film und die maßgeschneiderte Vinyl-Veröffentlichung, die in Zusammenarbeit mit Terrace Martin und Jazztronik entstanden sind, sind von der Jazz-Kissa-Kultur und der japanischen Philosophie des „Ichigo Ichie“ inspiriert – der Vorstellung, dass jeder Moment einzigartig und unwiederholbar ist. So wie der Whisky Altes und Neues vereint, tut dies auch die Schallplatte: Seite A enthält eine rohe, improvisierte Session der Künstler, während Seite B Martins moderne Neuinterpretation präsentiert – eine klangliche Brücke zwischen Tradition und Innovation.

Photo Credit Keith Montero

„Bei diesem Projekt ging es um mehr als nur das Machen von Musik – es ging darum, einen Moment einzufangen, der sich nicht wiederholen lässt“, sagte Martin. „Als ich von der Inspiration hinter Toki Black erfuhr, fand das sofort Anklang bei mir. Ryota und ich machten uns daran, Spontaneität mit Absicht, Tradition mit Experimentierfreude zu verbinden und eine Platte zu schaffen, die im Geist des Augenblicks lebt – genau wie der Whisky, der sie inspiriert hat.“

Photo Credit Keith Montero

Toki Black ist ab sofort für begrenzte Zeit bei ausgewählten Händlern zum empfohlenen UVP von 32,90€ pro 700-ml-Flasche erhältlich.

Photo Credit Keith Montero

The House of Suntory engagiert sich für Transparenz, Qualität und die Stärkung der Führungsrolle Japans auf der globalen Whisky-Bühne. Toki Black hält sich an die japanischen Whisky-Kennzeichnungsstandards der Japan Spirits & Liqueurs Makers Association (JSLMA) – einer Organisation, die sich der Wahrung der Integrität der Kategorie „Japanischer Whisky“ verschrieben hat.