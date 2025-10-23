Handwerkskunst und das Herstellen von Whisky gehen in Japan meist eine innige Verbindung ein – es ist Teil der japanischen Lebensart, nichts einfach so „nebenbei“ zu machen. Das resultiert dann in einem Streben nach Perfektion und Harmonie, das man in guten japanischen Whiskys auch mit den Sinnen erleben kann.

The House of Suntory hat nun eine Sonderedition des Hibiki 21yo auf den Markt gebracht, die in Zusammenarbeit mit dem japanischen Künstler Hiroshi Senju gestaltet wurde. Sein Werk Waterfall on Colors ‚Hibiki‘ ist die Grundlage der eigens gestalteten Präsentationsbox, die diese limitierte Ausgabe des Hibik 21yo heraushebt.

Über die Kooperation und den Whisky sowie die österreichische Bezugsquelle für diese Sammleredition können Sie sich nachfolgend informieren.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The House of Suntory präsentiert limitierte Hibiki-Edition in Zusammenarbeit mit dem japanischen Künstler Hiroshi Senju

Die exklusive Edition vereint japanisches Kunsthandwerk, Natur und die Tradition der Whiskykunst

The House of Suntory bringt Kunst und Whisky erneut auf einzigartige Weise zusammen: In einer exklusiven Kooperation mit dem international renommierten Maler Hiroshi Senju erscheint eine limitierte Sammleredition des legendären Hibiki Blended Japanese Whisky. Diese Kooperation steht ganz im Zeichen der künstlerischen Vision Hibikis und lässt Kunst, Natur und Whisky in einer harmonischen Einheit verschmelzen. Das Ergebnis: eine limitierte Sammleredition des Hibiki 21 Years Old, die in einer kunstvoll gestalteten Präsentationsbox erscheint. Senjus unverwechselbare Ästhetik verwandelt jede Verpackung in ein Sammlerstück – eine Hommage an japanisches Meisterhandwerk, Schönheit und Harmonie, die Tradition und zeitgenössischen Ausdruck vereint.

Hibiki, bekannt für seine feine, subtile und komplexe Aromatik, ist eine kunstvolle Komposition aus Whiskys der renommierten Destillerien Yamazaki, Hakushu und Chita. Die Marke steht für das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur – eine Philosophie, die auch Hiroshi Senju in seiner Kunst verkörpert. Inspiriert von japanischen Landschaften und natürlichen Materialien, schuf Senju das Werk „Waterfall on Colors ‚Hibiki'“, das den Ursprung dieser Kooperation bildet.

Das großformatige Gemälde in zehn Schattierungen von Lila – dem traditionellen Kokimurasaki, Symbol für Noblesse, Seltenheit und Handwerkskunst – fängt die Essenz von Hibiki perfekt ein. Senju arbeitet dabei mit einer Technik, bei der Wasser über mit Marmorpulver versetzte Leinwände fließt und die Farben auf natürliche Weise verlaufen – ein Zusammenspiel aus Kontrolle und Zufall, das an den Blending-Prozess von Whisky erinnert.

Senjus Wasserfall-Motiv ziert sowohl die Flasche als auch die Präsentationsbox des Hibiki 21 Years Old – ein visuelles Sinnbild für die Balance des Whiskys. Die spezielle Edition lädt Kenner:innen dazu ein, nicht nur die harmonische Tiefe des Whiskys zu erleben, sondern auch die Kunst, die ihn umgibt. Hiroshi Senju, vielfach ausgezeichneter Künstler – unter anderem mit der Honorable Mention der Biennale von Venedig und der Auszeichnung des japanischen Außenministeriums – gilt als Brückenbauer zwischen östlicher und westlicher Kunstphilosophie. Seine Werke sind weltweit ausgestellt, darunter im Metropolitan Museum of Art in New York sowie im Hiroshi Senju Museum Karuizawa in Japan, das als UNESCO-Weltkulturerbe gilt.

Hibiki 21 Years Old besticht durch eine elegante, blumige Rundheit mit Noten von Honigwabe, Sandelholz und getrockneter Aprikose, sanft getragen von der feinen Würze der japanischen Mizunara-Eiche. Der Abgang ist lang, zart und erinnert an duftenden Weihrauch.

Diese besondere Edition des Hibiki 21 Years Old ist mit 43 % vol. abgefüllt und ab 22. Oktober 2025 in streng limitierter Auflage weltweit erhältlich.

Exklusiv in Österreich in der SHIKI Boutique | Sakethek, Wien

In Österreich ist die limitierte Edition exklusiv in der SHIKI Boutique | Sakethek in Wien erhältlich – einem einzigartigen Ort, der japanische Handwerkskunst, Ästhetik und Genuss vereint.



Die Shiki-Boutique, das Herzensprojekt von Joji Hattori – dem Gründer des vielfach ausgezeichneten Restaurants SHIKI –, eröffnete erst kürzlich in der Krugerstraße 15 im ersten Wiener Bezirk den europaweit ersten symbiotischen Standort für japanisches Design und Premium-Sake. Die Boutique und die angrenzende Sakethek laden dazu ein, die japanische Kultur mit allen Sinnen zu erleben: Sei es bei der Verkostung des sorgfältig kuratierten Sortiments erlesener Sake oder bei der Bewunderung meisterhafter Kunstwerke aus renommierten japanischen Manufakturen – von edlem Porzellan und feinen Textilien bis zu handgeschmiedeten Messern und Zinnarbeiten.

Mit ihrer minimalistischen Eleganz, authentischen Atmosphäre und der Verbindung aus Kunst, Handwerk und Kulinarik verkörpert die SHIKI Boutique | Sakethek die Essenz japanischer Kultur – und bietet Kenner:innen nun auch die seltene Gelegenheit, die Hibiki x Hiroshi Senju Limited Edition in einem außergewöhnlichen Rahmen zu entdecken und zu erwerben.

Hibiki 21 Years Old Artist Collaboration with Hiroshi Senju: 799,00 EUR*

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis