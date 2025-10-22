Mittwoch, 22. Oktober 2025, 20:15:12
R.I.P. Klaus Rosenfeld

Klaus Rosenfeld war Mitbesitzer und seit 1997 technischer Direktor von whiskyauction.com - und versierter Whiskykenner

Mit Bestürzung müssen wir den viel zu frühen und unvermittelten Tod von Klaus Rosenfeld, technischer Direktor und Mitbesitzer der WhiskyAuction.Com GbR, vermelden. Er war es, der die Idee zu den Online-Auktionen hatte und diese dann auch umsetzte.

Wer auf Messen unterwegs war, kannte Klaus als umgänglichen, freundlichen und fachlich unglaublich versierten Gesprächspartner, dem Whisky eine Herzensangelegenheit über das Berufliche hinaus war. Klaus Rosenfeld verstarb am 16. Oktober 2025 im Alter von 59 Jahren.

Unser Beileid gilt den Angehörigen, Freunden und Kollegen. Ruhe in Frieden, Klaus!

Bildquelle: whiskyauctions.com
