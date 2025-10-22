Am 7. und 8. Februar öffnet THE Village in Nürnberg wieder ihre Pforten (das Pre-Opening findet am 6. Februar statt). Die Auswahl an verschiedenen Whiskys ist enorm – mehr als 3.000 verschiedene Abfüllungen erwarten die Besucher beim Hot Spot für Whiskyliebhaber, dazu zahlreiche Masterclasses.

Tickets für die Messe sowie viele der Masterclasses sind ab sofort buchbar – den Link zu Webseite der Messe finden Sie in der nachfolgenden Presseinfo. Wie jedes Jahr ist es keine schlechte Idee, die Tickets rechtzeitig zu buchen, um dann entspannt auf die Messetage warten zu können.

Whisk(e)y-Messe Nürnberg 2026: Der THE VILLAGE-Ticketshop ist online

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2026 ist die tonangebende Messe Europas: Am 7. und 8. Februar (Pre- Opening am 6. Februar) findet die nächste Ausgabe von THE VILLAGE in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt. Die Tickets sind bereits jetzt online erhältlich, zahlreiche Master Classes sind ebenfalls bereits buchbar. Neu ist, dass mit allen THE VILLAGE-Online-Tickets kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VGN-Gebiet genutzt werden können.

Über 3.000 verschiedene Whisk(e)ys sorgen bei THE VILLAGE für eine einzigartige Auswahl und machen die Messe zum wichtigsten europäischen Treffpunkt der Whisk(e)y-Szene. Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON überzeugt mit rund 500 verschiedenen R(h)ums. Erstmals gibt es neben der exklusiven THE VILLAGE-Whisk(e)y-Limited Edition auch eine exklusive PUEBLO DEL RON- R(h)um-Limited Edition.

Tickets bereits jetzt verfügbar! – NEU mit ÖPNV-Nutzung

Whisk(e)y-Liebhaber und Experten können sich bereits jetzt ihr Ticket für THE VILLAGE 2026 sichern. Erstmals können Besucher mit Online-Tickets zur An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) kostenlos nutzen. Neben den Tagestickets für die Messe gibt es wieder eine limitierte Anzahl an Tickets für das exklusive Pre- Opening am Vorabend der Messe. Hier haben Kenner und Liebhaber bereits vorab die Chance, Raritäten zu ergattern und das Wiedersehen mit der Whisk(e)y-Szene zu feiern. Mit den Pre- Opening-Tickets ist der Zutritt an allen Veranstaltungstagen möglich. Jeder Besucher erhält ein Whisk(e)y-Glas inklusive Glashalter.

Ein exklusives Geschenk: VIP-Pre-Opening-Tickets

Die Besitzer der limitierten VIP-Pre-Opening-Tickets dürfen bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start das Pre-Opening besuchen und sind zum „Meet & Greet“ mit den Machern eingeladen. Darüber hinaus beinhaltet das VIP-Pre-Opening-Ticket eine Flasche des offiziellen Messe-Whisk(e)ys. Darüber hinaus gibt es für die „VIPs“ die Möglichkeit, den Messe-R(h)um vorab zum vergünstigten Preis zu erwerben.

Master Classes und Basic Seminare

Wie gewohnt bieten die Master Classes neben dem Messegeschehen die fachliche Tiefe für Kenner und Genießer. Die Tickets für die exklusiven Tastings mit Experten, Brennern und Importeuren sind im Ticketshop von THE VILLAGE erhältlich. Die Master Classes decken verschiedene Geschmacksrichtungen und Vorlieben ab und stellen verschiedene Destillerien und Whisk(e)ys in den Mittelpunkt. Im Programm stehen unter anderen Master Classes zu Themen wie „Springbank: 5 Generations. 1 Family. 3 Malts”, “Glen Scotia – The deconstruction of Victoriana” und “Masters of Oloroso Sherry Cask” sowie die beliebte Master Class „Wiskyfaessla & friends“.

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet. Veranstalter der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON ist der Nürnberger Messeveranstalter AFAG.

Aktuelle Informationen unter www.whiskey-messe.de