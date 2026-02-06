Westland Distillery bei THE VILLAGE 2026 in Nürnberg: Zwei Fässer. Zwei Charaktere. Eine exklusive Messepremiere.

Amerikanischer Whiskey ist so viel mehr als Bourbon – das beweist seit Jahren die hochgelobte Westland Distillery aus Seattle im Bundesstaat Washington.

Für die Messe in Nürnberg hat Markenbotschafter Ewald Stromer zwei exklusive Fässer ausgewählt, die während THE VILLAGE am Stand B30 den Beweis dafür antreten sollen, dass man an der Westküste der USA das Whisky-Handwerk versteht. Die Whiskeys können dort natürlich auch erworben werden.

Zwei Fässer. Zwei Charaktere. Eine exklusive Messepremiere.

Auf der The Village Nürnberg präsentieren wir zwei außergewöhnliche exklusive Fassabfüllungen der Westland Distillery aus Seattle, Washington – ausschließlich für diese Messe ausgewählt und abgefüllt „especially bottled for The Village 2026“.

Beide Fässer wurden persönlich selektiert von Ewald Stromer, ausgezeichnet als Brand Ambassador des Jahres 2026 – ein Garant für Qualität, Gespür und außergewöhnliche Fassreife.

Westland Single Malt Whiskey Fass #2627 – 8 Jahre, Pedro Ximénez Hogshead

Ein intensiver Dialog zwischen amerikanischem Single Malt und süßem spanischem Sherry. Dunkle Früchte, Rosinen, Schokolade und warme Gewürze verbinden sich mit der typischen Westland-Tiefe zu einem opulenten, samtigen Dram mit langem Nachhall.

Westland Single Malt Whiskey Fass #6744 – 9 Jahre, Mount Gay Rum Fass Finish

Hier trifft der pazifische Nordwesten auf die Karibik. Das Finish im legendären Mount-Gay-Rumfass bringt exotische Noten von Vanille, braunem Zucker, tropischen Früchten und feiner Würze – lebendig, elegant und überraschend anders.

Zwei streng limitierte Messeabfüllungen, die zeigen, wie vielseitig und international amerikanischer Single Malt sein kann.



Nur auf der The Village Nürnberg erhältlich an Stand B30.

Entdecken. Verkosten. Begeistern lassen.

Erleben Sie Westland von seiner fassstärksten und exklusivsten Seite.

Über Westland

Westland Distillery – Pionier des American Single Malt aus dem Pazifik-Nordwesten

Die Westland Distillery aus Seattle, Washington zählt zu den spannendsten und einflussreichsten Adressen für American Single Malt Whiskey weltweit. Gegründet im Jahr 2011, hat sich Westland als führender Vertreter einer neuen, innovativen Whisky-Generation etabliert und prägt nachhaltig, wie amerikanischer Single Malt heute verstanden wird.

Was Westland auszeichnet, ist seine klare Mission: den Geist und das Terroir des pazifischen Nordwestens einzufangen – in jedem einzelnen Tropfen. Dafür nutzt die Destillerie ausschließlich 100 % gemälzte Gerste aus der Region Washington und verarbeitet sie mit größter Sorgfalt. Durch lange, schonende Fermentationen und präzise Destillation entstehen Spirituosen mit unverwechselbarem Charakter und ausgesprochenem Geschmacksreichtum.

Ein weiteres Herzstück der Westland-Philosophie ist die Fassauswahl: Unterschiedlichste Holzarten und Reifegrade – von amerikanischer Eiche über Ex-Bourbon und Sherry bis hin zu regionalem Garry-Oak – werden sorgfältig ausgewählt, um dem Whiskey feine Nuancen und Tiefe zu verleihen, ohne den malzigen Kern zu überlagern.

Die Whiskys der Destillerie stehen für Innovation, Handwerk und höchste Qualität – das zeigen auch internationale Anerkennungen und Preise, die Westland regelmäßig erhält.

Mit ihrem kreativen Ansatz, regionalen Zutaten und kompromisslos hoher handwerklicher Qualität hat Westland den American Single Malt nicht nur neu definiert, sondern ihn weltweit auf die Landkarte gehoben. Ein Whisky, der Originalität, Terroir und Charakter vereint – und jeden Tropfen zu einem Erlebnis macht.