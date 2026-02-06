Antony McCallum kehrt mit seinen unabhängigen Abfüllungen „House of McCallum“ in Deutschland nach einem kurzen Intermezzo zu Whiskymax zurück. Dort freut man sich natürlich sehr über den „Neu“zugang im Portfolio, das das Team um Marcel Uhrig in der nachfolgenden Pressemitteilung kurz vorstellt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax sagt: Welcome Back Antony McCallum!

Nach einem kurzfristigen Ausflug zu einem anderen Importunternehmen empfängt Whiskymax Antony McCallum mit seinen Whiskys, die unter „House of McCallum“ bekannt sind, mit den sprichwörtlich offenen Armen:

„Über viele Jahre war die Zusammenarbeit zwischen House of McCallum und Whiskymax nicht nur von großem Erfolg, sondern vor allem von Vertrauen geprägt. Wir haben lange um die Rückkehr gekämpft, und umso mehr freuen wir uns, dass wir unseren Kunden die beliebten Serien „The Art of Whisky“ und „Auld Alliance“ nunmehr wieder anbieten können.“ Marcel Uhrig, Geschäftsführer der Whiskymax GmbH

Ab sofort sind damit folgende Artikel wieder über die Whiskymax GmbH zu beziehen:

Mc Pink Blended Scotch Port Cask Finish, 43,5%

Mc o’Isles Blended Malt Rum Cask Finsih, 43,5%

Mc Elegance Sauternes Cask Finish Speyside Single Malt, 43,5%

Mc Warrior Higland Port Cask Finish Highland Single Malt, 43,5%

Mc Peat Single Malt, 43,5%

Mc Islay Single Malt, 43,5%

The Art of Whisky mit Altersangabe:

Mc Peat Seanna Mheallan 10 Jahre, distilled at Ardmore Disitllery, 55,55%

Mc Warrior Flora Macdonald 9 Jahre, Ruby Port Cask, distilled at Teaninich Distillery 46,55%

Neu:

McCallums 5 Jahre Blended Scotch 5 Woods, 41,5%

Mc Explorer Rum Mauritius XO Rum, 43,5%

Mc Explorer Rum Sherry Cask, 49,5%

Mc Explorer Rum Peated, 49,5%

Single Casks:

Caol Ila 10 Jahre Rum Cask, 48,5%

Glenlossie 8 Jahre, 54,8%

Glen Elgin 10 Jahre St. Emilion Cask Finish, 50,5%

Alle Produkte von House of McCallum sind nun wieder über die Whiskymax GmbH für den Fachhandel, Hotellerie und Gastronomie beziehbar. Bei entsprechendem Interesse senden Sie gern eine Email an info@whiskymax.com.

Endkunden finden eine Auswahl auf https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/house-of-mccallum.