Ardnahoe Distillery erweitert Core Range mit Ardnahoe Cask Strength Edition

Die Islay-Brennerei Ardnahoe hat ein drittes Mitglied ihrer Core Range angekündigt: Die Ardnahoe Cask Strength Edition ist damit das dritte Mitglied der dauerhaft erhältlichen Whiskys von Ardnahoe, neben Infinte Loch und Bholsa.

Die Ardnahoe Cask Strength Edition wird in Batches erscheinen. In ihrer ersten Iteration ist sie mit 60,1% vol. Alkohol abgefüllt. Sie ist fünf Jahre alt, stammt aus Bourbon-Casks und soll so den Destilleriestil möglichst unverfälscht transportieren. Die Tasting Notes lesen sich im Original so:

On the nose, expect coastal brine, earthy peat and rich cocoa, followed by orchard fruits, herbal tea and salted caramel on the palate, leading to a smoky finish with citrus undertones.

Im Webshop kostet die neue Ardnahoe Cask Strength Edition 65 Euro, sie wird aber mit großer Sicherheit auch über den deutschen Importeur HaWe Bremen in Deutschland verfügbar sein.