Donnerstag, 23. Oktober 2025, 17:46:13
Suche
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Fünf aus Pulteney

Drei Abfüllungen für Deutschland, eine für China - und eine eines unabhängigen Bottlers...

Im Norden Schottlands, an der Ostküste, liegt der Küstenort Wick mit knapp über 6000 Einwohnern – und einer Whiskybrennerei namens Pulteney. Dort produziert man einen Whisky mit interessantem maritimen Charakter: Old Pulteney. Fünf dieser Whiskys verkostet Serge Valentin heute, und ist von deren Geschmacksprofilen recht angetan. Zwei davon wurden für Kirsch Import abgefüllt, der „Sieger“ ist eine Abfüllung, die leider nur in China erhältlich ist.

Hier die Punktewertungen der Verkostung in unserer Tabelle für Sie:

AbfüllungPunkte

Old Pulteney 2006/2024 (51%, OB, exclusive to Germany, cask #2101, 204 bottles)84
Old Pulteney 2006/202 (52.2%, OB, for Kirsch Import, cask #1454, 270 bottles)85
Old Pulteney 2006/2022 (53.4%, OB, for Kirsch Import, cask #740, 252 bottles)86
Old Pulteney 11 yo 2013/2025 (53%, Decadent Drams, 1st fill bourbon barrel)87
Old Pulteney 38 yo (49.8%, OB, China exclusive, Spanish oak oloroso sherry-seasoned butt, 630 bottles, +/-2025)92
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Ardnahoe Distillery erweitert Core Range mit Ardnahoe Cask Strength Edition
Nächster Artikel
Schlumberger bringt zum Jahresende ein halbes Dutzend neue Whiskyabfüllungen auf den Markt

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH