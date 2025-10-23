Serge verkostet: Fünf aus Pulteney

Im Norden Schottlands, an der Ostküste, liegt der Küstenort Wick mit knapp über 6000 Einwohnern – und einer Whiskybrennerei namens Pulteney. Dort produziert man einen Whisky mit interessantem maritimen Charakter: Old Pulteney. Fünf dieser Whiskys verkostet Serge Valentin heute, und ist von deren Geschmacksprofilen recht angetan. Zwei davon wurden für Kirsch Import abgefüllt, der „Sieger“ ist eine Abfüllung, die leider nur in China erhältlich ist.
Hier die Punktewertungen der Verkostung in unserer Tabelle für Sie:
|Abfüllung
|Punkte
|Old Pulteney 2006/2024 (51%, OB, exclusive to Germany, cask #2101, 204 bottles)
|84
|Old Pulteney 2006/202 (52.2%, OB, for Kirsch Import, cask #1454, 270 bottles)
|85
|Old Pulteney 2006/2022 (53.4%, OB, for Kirsch Import, cask #740, 252 bottles)
|86
|Old Pulteney 11 yo 2013/2025 (53%, Decadent Drams, 1st fill bourbon barrel)
|87
|Old Pulteney 38 yo (49.8%, OB, China exclusive, Spanish oak oloroso sherry-seasoned butt, 630 bottles, +/-2025)
|92