Sechs neue Abfüllungen in verschiedenen Preisklassen und mit interessanten Profilen für die unterschiedlichsten Vorlieben – das ist das Weihnachtspaket, das die Schlumberger Vertriebsgesellschaft für Whiskygenießer geschnürt hat. Whiskys aus Deutschland, England, Schottland und Taiwan befinden sich darin und werden in Kürze auch im Fachhandel zu finden sein.

Schmökern Sie in den ausführlichen untenstehenden Produktbeschreibungen, die wir von Schlumberger für Sie bekommen haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Schlumberger bringt zum Jahresende ein halbes Dutzend neue Whiskyabfüllungen auf den Markt

Meckenheim, Oktober 2025 – Zum Jahresendgeschäft präsentiert Schlumberger sechs außergewöhnliche Whiskyneuheiten, die das breite Spektrum des Hauses eindrucksvoll zeigen. Von schwäbischem Handwerksgeist über nachhaltige Farm-to-Bottle-Konzepte bis hin zu internationalen Limited Editions spannt sich der Bogen über verschiedene Stilrichtungen und Herkunftsländer. Jede Abfüllung erzählt ihre eigene Geschichte – von Herkunft, Charakter und Handwerkskunst.

Finch „Edition Elli“ – die mit den blauen Augen

Zwei Fässer, elf Jahre, eine Geschichte: Von Hand selektiert von Hans-Gerhard Fink und dem Schlumberger-Whiskyteam. Cremige Süße trifft rote Früchte – ein Whisky mit Seele.

Mit der Edition Elli präsentiert die Finch Whisky Destillerie gemeinsam mit Schlumberger eine außergewöhnliche deutsche Abfüllung, die mit Herz, Erfahrung und einer Prise Humor entstanden ist. Benannt nach ihrer unverwechselbaren Erscheinung, steht „Elli“ für das, was den Charakter der schwäbischen Destillerie ausmacht: regionale Zutaten, handwerkliche Präzision und den Mut, neue Wege zu gehen.

Für „Elli“ wurden zwei Fässer ausgewählt – ein ehemaliges Bourbonfass und ein Rotweinfass –, die beide elf Jahre lang in den Lagerhäusern der Finch Whisky Destillerie ruhten. Die Fässer wurden von Hand persönlich von Hans-Gerhard Fink gemeinsam mit dem Schlumberger Whisky-Team um Andrea Caminneci und Thomas Plaue – beide Träger des Keeper of the Quaich – ausgesucht. Das Zusammenspiel dieser beiden Reifungen vereint die cremige Süße und Vanillenoten des Bourbons mit der fruchtigen Tiefe und feinen Würze des Rotweins. Das Ergebnis ist ein Single Malt, der so charmant wie eigenständig ist.

Verkostungsnotizen: In der Nase zeigen sich Vanille, Karamell und eine feine Würze. Am Gaumen verbindet sich cremige Süße mit roten Früchten und einem Hauch Eichenholz. Der Nachhall ist weich, harmonisch und lang anhaltend – ein Whisky mit Seele und Charakter

Abgefüllt in limitierter Auflage von 954 Flaschen á 0,70 Liter, selbstverständlich ohne Kältefiltration und ohne Farbstoff.

Alkoholgehalt: 45,0 % vol

UVP*: 49,90 €

Filey Bay „Roots“ – die Wurzeln von Yorkshire im Glas

Die erste „Regenerative Edition“ steht für echte Nachhaltigkeit: 100 % eigene, regenerativ bewirtschaftete Gerste und Wasser aus eigener Quelle – ein weicher, fruchtiger Single Malt voller Herkunft.

Spirit of Yorkshire präsentiert mit Filey Bay „Roots“ die erste Abfüllung der neuen Regenerative Editions. Diese Reihe erzählt die tiefere Geschichte, wie und warum die Destillerie ihre Whiskys von Grund auf nachhaltig erzeugt. „Roots“ steht für die Wurzeln des Hauses: die Verbundenheit mit Yorkshire seit 1945, Brauerfahrung seit 2003 und die Leidenschaft für das Destillieren seit 2016. Vom Feld bis in die Flasche bleibt jeder Schritt in der Hand der Destillerie – mit 100 % selbst angebauter, regenerativ bewirtschafteter Gerste und Wasser aus eigener Landwirtschaft.

Die Abfüllung kombiniert Whiskys aus ehemaligen Bourbonfässern mit gereiften Destillaten aus Rotweinfässern, die zur Milderung der Tannine sorgfältig aufgearbeitet wurden. Das Ergebnis ist ein weicher, fruchtiger Single Malt mit Noten von Malz und Keks, cremiger Süße sowie Aromen von Vanilleeis und reifen roten Früchten.

Verkostungsnotizen: Malz- und Keksnoten bilden eine strukturierte cremige Süße und rote Früchte wie Campagnolo-Erdbeer-Sahne-Bonbons und Vanilleeis.

Der Filey Bay Roots wird mit gehaltvollen 45,0 % vol. abgefüllt, natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Alkoholgehalt: 45,0 % vol

UVP*: 49,90 €

Old Perth Bodega – Speyside trifft Andalusien

Ein Blended Malt aus Oloroso-, PX- und Palo-Cortado-Fässern. Intensiv, nussig, sinnlich – ein Sherry-Whisky mit Tiefe und Charakter.

Der Old Perth Bodega ist eine limitierte Abfüllung mit nur 1.200 Flaschen weltweit. Mit 52,4 % vol., in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltration, zeigt er sich als authentischer Blended Malt Scotch Whisky. Sein Name verweist auf die großen Sherry-Bodegas Spaniens, und genau diese Fasskultur prägt den Charakter. Gereift in einer exklusiven Kombination aus Oloroso-, Pedro Ximénez- und Palo-Cortado-Sherryfässern, bietet er ein komplexes Aromenspiel, das Sherry-Whisky-Liebhaber begeistert.

Im Glas leuchtet er in kräftigem Rubinrot. In der Nase dominieren dunkle Früchte, Orangenschale und süßer Sirup, unterlegt von gewürzter Eiche. Am Gaumen entfalten sich intensive Eindrücke von Sirupkuchen, Mandeln und Haselnüssen, abgerundet durch einen Hauch Zimt. Die Textur ist seidig und die Aromen zeigen eine klare Tiefe, die in einen warmen, langen Nachhall übergeht. Das Geheimnis dieses Blends ist ein kräftiger Anteil von Whisky aus den historischen, 70 Jahre alten Solera-Fässern von Old Perth , einem Schatz wie ihn kaum eine schottische Destille besitzt. Dieser Extra Touch verleiht dem Endprodukt eine einzigartige Tiefe und Charakter.

Ein Whisky für besondere Momente, der die Tradition spanischer Bodegas würdigt und die Old-Perth-Reihe um eine facettenreiche Rarität erweitert.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Dunkler Bernstein mit rubinroten Reflexen

Nase: Gewürzte Eiche, Orangenschale, dunkle Früchte, süßer Sirup

Gaumen: Sirupkuchen, Mandeln, Haselnüsse, feiner Zimt

Finish: Langanhaltend, warm, nussig-süß

Der Whisky wurde mit aromatischen 52,4 % vol. abgefüllt und ist natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Alkoholgehalt: 52,4 % vol

UVP*: 59,00 €

Old Perth 21 Jahre – zwei Jahrzehnte Geduld, ein Meisterstück

Eine seltene Vermählung von Macallan und Highland Park, in Oloroso-Butts gereift. Ausdruck purer Handwerkskunst und ein echtes Sammlerstück.

Old Perth präsentiert eine außergewöhnliche Rarität: den Old Perth 21 Jahre – das Ergebnis einer einzigartigen Vermählung zweier schottischer Ikonen. Im Jahr 2015 trafen sich Single Malts von Highland Park und Macallan in einem seltenen Vatting. Der Highland Park wurde 2004 destilliert und war zu diesem Zeitpunkt bereits über 10 Jahre alt, während der Macallan-Anteil deutlich reifer war. Diese unerwartete Kombination wurde in Oloroso-Sherry-Butts für eine lange Reifung überführt – eine glückliche Fügung, die zu einem wahren Meisterstück heranwuchs.

Jetzt, nach einem Jahrzehnt weiterer geduldiger Reifung, erreicht er seine Vollendung: Old Perth 21 Jahre – ein Whisky, der die Vielfalt der Marke und das kompromisslose Bekenntnis zu authentischer Sherryfassreifung eindrucksvoll unterstreicht – ein Sinnbild von zwei Jahrzehnten Geduld und Perfektion.

Ein Whisky für Genießer, der zu einem unvergesslichen Erlebnis gereift ist. Nur 900 Flaschen weltweit, davon 120 für Deutschland.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Tiefgolden mit Mahagonireflexen

Nase: Obstgartenfrüchte, sanfte Gewürze, dezente Eiche

Gaumen: Honigsüßes Malz, Trockenfrüchte, zarte Nussnoten

Finish: Langanhaltend, warm, nussig-süß

Der Whisky wurde mit originalen 43,6 % vol. abgefüllt und ist natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Alkoholgehalt: 43,6 % vol

UVP*: 229,00 €

Kavalan Solist Madeira Christmas Edition – Weihnachten aus Atlantik und Pazifik

Ein limitierter Solist aus Madeira-Weinfässern, sechs Jahre auf Taiwan gereift. Exotisch, festlich und mit weihnachtlicher Wärme.

Kavalan Solist steht immer für einen hochklassigen, außergewöhnlichen Whisky außergewöhnlicher Whisky- Jeder Solist ist ein Individualist, eine Einzelfassabfüllung und jedes Fass bringt einen besonderen Charakter mit sich. KAVALAN Solist Madeira Christmas Cask ist eine limitierte Weihnachtsedition aus portugiesischen Süßweinfässern. Sie ist mit einem speziellen Weihnachtsetikett versehen und auf 198 Fl. limitiert. Madeira ist ein aufgespriteter Dessertwein von der portugiesischen Insel Madeira im Atlanik. Die Besonderheit von Madeiraweinen ist die mehrmonatige Reifung unter hohen Temperaturen. Nach Belegung des Fasses mit dem typisch fruchtigen Kavalan Destillat, extrahiert dieses die Fruchtnoten des Madeirafasses und reifte 6 Jahre auf der Insel Taiwan im Pazifik. So schaffen zwei Ozeane einen wunderbar süßen und feinen Whisky.

Verkostungsnotizen:

Farbe: dunkle Orangenmarmelade

Nase: Anfangs Noten von frischen Kirschen, Trauben und Apfel mit Anklängen von Honig und Zimt. Im Hintergrund cremige Aromen von Toffee, Mandeln und Vanille

Gaumen: Melone und Aprikose bilden ein Zusammenspiel mit Feige, Marmelade und Trauben, gepaart weißem Pfeffer und Zimt. Im Mund verschmelzen sie zu einer Einheit aus süßem Toffee und Honig.

Finish: Lang und reichhaltig, Harmonie zwischen Süße und Würze

Der Whisky wird mit fassstarken 57,8 % vol. abgefüllt und ist natürlich ohne Zusatz von Farbstoffen.

Alkoholgehalt: 57,8 % vol

UVP*: 199,00 €

Mac-Talla Lighthouse Edition 2025 – Exklusiv für Lighthouse-Partner

Die zweite Edition des internationalen Partnerprojekts wurde gemeinsam mit Händlern aus mehreren Ländern verkostet und ausgewählt. Ein Islay Single Malt in Fassstärke – weich, torfig und voll samtiger Süße.

Die erste Edition des Mac-Talla Lighthouse, die 2024 auf den Markt kam, war von der Idee eines Leuchtturms als „guiding light“ inspiriert. Die Version von 2025 greift die Idee „guiding hand“ auf. Bei der Auswahl des Whiksy wurden die internationalen Lighthouse Partner aus Großbritannien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und natürlich auch aus Deutschland mit einbezogen. Im Frühjahr 2025 kamen die Mitglieder der Mac-Talla Lighthouse Family zu einem internationalen Online Tasting zusammen. Ziel war es gemeinsam aus drei Samples die Graeme Mackeddie, Master Blender von MSWD vorher zusammengestellt hatte. Gemeinsam mit dem Team von Morrison wurden die drei ganz unterschiedlichen Typen von Islay Single Malts ausführlich probiert, diskutiert und die Vor und Nachteile der jeweiligen Typizität besprochen. Letztlich war die Entscheidung eindeutig, mehr als zwei Drittel der Teilnehmer plädierten für Sample Nr. 3.

Keiner der Teilnehmer weiß zuverlässig, welche Islay Destille Ihren tollen Malt für diesen Whisky geliefert hat, aber alle waren sich einig – Egal, der Whisky ist fantastisch gut!

Mac-Talla Lighthouse 2025 ist die zweite Veröffentlichung der Lighthouse-Serie. Er reifte in einer Mischung aus Bourbon-, Oloroso-, PX- und Bordeaux-Weinfässern, bevor er in Virgin American Oak reifte. Er bietet Noten von Sirup-Toffee, SchokoladeDadurch profitiert das sanfte und blumige Destillat von Süße, reichhaltiger Vanille und subtiler Würze, da das Virgin Oak den Torf erheblich aufweicht und ihn in etwas Weiches, Süßes und sehr Leckeres verwandelt.

Der Whisky wurde mit originaler Fass Stärke von 54,70 % vol. abgefüllt und ist natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Dunkler Bernstein

Nase: Cremiges Karamell in Schokolade, mit sanftem Torfrauch und Holzgewürzen

Geschmack: Geröstete Kokosnuss und eine lange, ausgewogene Wärme

Alkoholgehalt: 53,80 % vol

UVP*: 84,00 €

Mit diesen sechs Whiskys zeigt Schlumberger einmal mehr, wie vielfältig die Welt des Whiskys sein kann – handwerklich, authentisch und mit Liebe zum Detail. Die Abfüllungen sind limitiert und ab sofort über den Fachhandel erhältlich.

des Whiskys sein kann – handwerklich, authentisch und mit Liebe zum Detail. Die Abfüllungen sind limitiert und ab sofort über den Fachhandel erhältlich.