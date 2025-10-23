Die Hausbrennerei Penninger aus Bayern hat einen neuen Whisky im Portfolio, der die bekannten TROAD und den Bavarian Single Malt ergänzt. Der Penninger Malt Whisky ist ein klassischer Pot Still Whisky aus Gerstenmalz mit langer Fermentationszeit und Lagerung im mittelstark getoasteten ex-Bourbonfässern. Laut Brennerei ist er zugänglich, fruchtig und mit einem UVP von 24,90 Euro für die 0,5l-Flasche niederschwellig bepreist.

Penninger erweitert Whisky-Portfolio: Neuer Malt Whisky als Einstieg in die bayerische Whiskywelt

Die Hausbrennerei Penninger bringt mit dem neuen Penninger Malt Whisky eine bewusst niedrigschwellig positionierte Abfüllung in den Markt. Der Whisky wird am Standort Waldkirchen vollständig selbst destilliert und schließt als milde, harmonische Variante die Lücke zwischen Premium-Single-Malts und dem preisbewussten Genusssegment.

Der neue Malt Whisky (0,5 l, 40 % vol., UVP 24,90 €) ist ab Oktober im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel, in Getränkefachmärkten, in den hauseigenen Standorten und im Penninger Online-Shop erhältlich. Für den Handel ist eine aufmerksamkeitsstarke CHEP-Sonderplatzierung vorgesehen.

Der Penninger Malt Whisky basiert auf 100 % Gerstenmalz und wird im klassischen Pot-Still-Verfahren zweifach destilliert. Die mehrtägige Vergärung sorgt für ein fruchtig-komplexes Rohdestillat. Gereift wird in Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche, mittlerer Toastung, die dem Whisky dezente Vanille-, Karamell- und Nussnoten verleihen.

Der Whisky ist nicht kaltfiltriert und nicht gefärbt – Penninger setzt damit bewusst auf ein naturbelassenes Produkt, das seinen Charakter und seine Farbe ausschließlich aus dem Fass bezieht. Die Abfüllung auf 40 % vol. rundet das Profil zu einem milden, ausbalancierten Whisky ab, der auch Einsteiger abholt.

„Mit dem Malt Whisky wollen wir Whiskygenuss aus Bayern einem breiteren Publikum zugänglich machen. Wir wissen, dass viele Konsumenten neugierig auf bayerische Whiskys sind, aber nicht gleich 40 oder 50 Euro investieren möchten. Dieses Produkt soll der Türöffner sein – und gleichzeitig zeigen, dass wir auch im unteren Preissegment kompromisslos auf Qualität und Handwerk setzen.“ Geschäftsführer Stefan Penninger

Im bestehenden Portfolio reiht sich der neue Malt Whisky unterhalb des Penninger Bavarian Single Malt und des TROAD Bavarian Whiskey ein. Während diese stärker auf individuelle Fasscharakteristik und längere Reifezeiten setzen, steht der Malt Whisky für Zugänglichkeit, Alltagstauglichkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Genuss-Verhältnis.

Mit dieser Einführung reagiert Penninger auf die wachsende Nachfrage nach regionalen Whiskys im mittleren Preissegment. Der Markt für deutsche Whiskys ist in Bewegung – der Fokus verschiebt sich zunehmend von Nischen-Premiumabfüllungen zu handwerklich produzierten Alltagsdrams. Penninger plant, das Sortiment mittelfristig weiter auszubauen, insbesondere durch fassgereifte Sondereditionen und limitierte Finishes.

Produktdaten:

Penninger Malt Whisky

40 % vol · 0,5 l · UVP 24,90 €

Herkunft: Waldkirchen, Bayern

Rohstoff: 100 % Gerstenmalz

Destillation: zweifach im Pot Still Verfahren

Fassreifung: Ex-Bourbon-Fässer, mittlere Toastung

Nicht kaltfiltriert und nicht gefärbt

Über Penninger

Die Hausbrennerei Penninger ist eine der traditionsreichsten bayerischen Spirituosenmarken und wird heute in vierter Generation geführt. Neben Klassikern wie dem Penninger Blutwurz produziert Penninger seit 2018 auch eigene Whiskys, Rums und Gin-Spezialitäten. Mit der neuen Brennerei in Waldkirchen verbindet das Unternehmen traditionelle Handwerkskunst mit modernster Destillationstechnik.