WhistlePig bringt The Boss Hog XII: Feather & Flame

WhistlePig hat das Erscheinen der neuesten Ausgabe seiner „The Boss Hog“ Serie angekündigt: WhistlePig The Boss Hog XII: Feather & Flame ist ein Batch verschiedener Einzelfassabfüllungen eines Rye-Whiskys in Fassstärke, der zunächst in neuen amerikanischen Eichenfässern reifte und danach ein Finish in pulque curado de cacao barrels erhielt.

Inspiriert ist dieser Whiskey von zwei alten Azteken-Rezepten, die das Team auf einer Reise nach Zentralmexiko kennenlernte. Pulque ist der fermentierte Saft der Agave, xocolatl ist die ursprüngliche Form des Kakaos, der heute bei uns in der heißen Schokolade in Abwandlung fortlebt.

Die einzelnen Bottlings, die daraus entstanden, haben Alkoholstärken zwischen 52,4-54,2%. Geschmacklich bietet die Abfüllung in der Nase Aromen von Karamellcreme und frisch gemörserten Kümmel. Am Gaumen dominieren beim ersten Schluck helle Zitrusnoten, die durch weiche Eiche und Kakao ausgeglichen werden, mit der subtilen erdigen Würze von regennassem Schiefer im Hintergrund. Das Finish bietet würzigen Kakao, der in einen aromatischen Chili-Abgang übergeht.

Der Korken wird von einer gefiederten Schweinegottheit gekrönt, handgefertigt bei Danforth Pewter in Vermont. Die Flasche kommt in einer Geschenkbox mit je einem von zwölf individuellen Panels. Kostenpunkt des leider nur in den USA oder im Webshop von WhistlePig (der aber ebenfalls nur in die USA liefert) erhältlichen WhistlePig The Boss Hog XII: Feather & Flame: 599,99 Dollar für die 750ml-Flasche.