Donnerstag, 23. Oktober 2025, 17:46:27
Suche
Ohne Kategorie

WhistlePig bringt The Boss Hog XII: Feather & Flame

Die zwölfte Inkarnation des Boss Hog von WhistlePig ist ein experimenteller Rye, der leider nur in den USA erhältlich ist...

WhistlePig hat das Erscheinen der neuesten Ausgabe seiner „The Boss Hog“ Serie angekündigt: WhistlePig The Boss Hog XII: Feather & Flame ist ein Batch verschiedener Einzelfassabfüllungen eines Rye-Whiskys in Fassstärke, der zunächst in neuen amerikanischen Eichenfässern reifte und danach ein Finish in pulque curado de cacao barrels erhielt.

Inspiriert ist dieser Whiskey von zwei alten Azteken-Rezepten, die das Team auf einer Reise nach Zentralmexiko kennenlernte. Pulque ist der fermentierte Saft der Agave, xocolatl ist die ursprüngliche Form des Kakaos, der heute bei uns in der heißen Schokolade in Abwandlung fortlebt.

Die einzelnen Bottlings, die daraus entstanden, haben Alkoholstärken zwischen 52,4-54,2%. Geschmacklich bietet die Abfüllung in der Nase Aromen von Karamellcreme und frisch gemörserten Kümmel. Am Gaumen dominieren beim ersten Schluck helle Zitrusnoten, die durch weiche Eiche und Kakao ausgeglichen werden, mit der subtilen erdigen Würze von regennassem Schiefer im Hintergrund. Das Finish bietet würzigen Kakao, der in einen aromatischen Chili-Abgang übergeht.

Der Korken wird von einer gefiederten Schweinegottheit gekrönt, handgefertigt bei Danforth Pewter in Vermont. Die Flasche kommt in einer Geschenkbox mit je einem von zwölf individuellen Panels. Kostenpunkt des leider nur in den USA oder im Webshop von WhistlePig (der aber ebenfalls nur in die USA liefert) erhältlichen WhistlePig The Boss Hog XII: Feather & Flame: 599,99 Dollar für die 750ml-Flasche.

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Penninger erweitert Whisky-Portfolio: Neuer Malt Whisky als Einstieg in die bayerische Whiskywelt

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH