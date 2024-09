Neu in den USA: WhistlePig PiggyBack Rye Stake F1 Team KICK Sauber

Unter unseren Lesern gibt es nicht wenige, die neben ihrer Vorliebe für guten Whisky auch Interesse an der Formel 1 haben. Eine US-Veröffentlichung von WhistlePig könnte da für sie von Interesse sein. Als neue Ausgabe in ohrer Stake F1 Team Serie hat Whistle Pig nun einen neuen Rye veröffentlicht, den WhistlePig PiggyBack Rye Stake F1 Team KICK Sauber.

Der WhistlePig PiggyBack Rye Stake F1 Team KICK Sauber ist ein Single Barrel Rye, der für sechs Jahre in einem amerikanischen Eichenfass reifte (von Gesetz her muss es ein frisches Fass sein), und danach in Gin-Fässern des finnischen Rennfahrers Valtteri Bottas (er besitzt die Marke OΛTH Gin). Der Gin wurde zuvor in Finnland destilliert und mit Apfelschalen aromatisiert.

Der WhistlePig PiggyBack Rye Stake F1 Team KICK Sauber ist mit 100.77% Proof, also 50,385% vol. Alkoholstärke abgefüllt, eine Referenz auf die Nummer des F!-Wagens von Bottas (77). Geschmacklich soll er in der Nase Aromen von Red Delicious-Apfel, harzigen Fichtenwipfeln, Zimt und eine subtile Blumennote bieten. Am Gaumen findet man die Aromen von Zimt und Zeder, Harz und hintergründig Obstgartenfrüchte, das Finish bringt eine zarte Blumennote, die an Geißblatt und Lavendel erinnert – so WhistlePig.

Wie schon in der Headline erwähnt, wird man den WhistlePig PiggyBack Rye Stake F1 Team KICK Sauber nur in den USA finden können, dort aber in den meisten Bundesstaaten und online, er hat einen empfohlenen Verkaufspreis von $59.99.