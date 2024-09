Neues vom Alba-Collection Verlag: Updates zur Whisky Map App und neue Karten

Aus dem Alba-Collection Verlag haben wir die Informationen zu neuen Produkten und substanziellen Updates zur Whisky Map App erhalten – diese hat zum Beispiel eine sehr praktische “Destillerien in der Nähe”-Funktion erhalten (neben anderen neuen Funktionen).

Lesen Sie hier, was Sie Neues erwartet:

1. Updates Whisky Map App (1.4.0.) Around Me Funktion

Die Whisky Map App ist seit Anfang Juli im Apple App Store verfügbar. In der Zwischenzeit gab es 4 Updates.

Update 1.1.0 Erweiterte Suchfunktion im Search Menü und Aktualisierung/ Erweiterung der Datenbank

Nun kann zusätzlich nach Standort, Eigentümer, Gründer und Konzernzugehörigkeit gesucht werden.

Update 1.2.0 Aktualisierung/ Erweiterung der Datenbank

Update 1.3.0 Aktualisierung/ Erweiterung der Datenbank

Update 1.4.0 Neu! Around Me Funktion und Aktualisierung/ Erweiterung der Datenbank

Zahlreiche Nutzer haben sich diese Funktion gewünscht. Jetzt ist diese Funktion verfügbar.

Dazu gibt es in der Whisky Map App einen neuen Button. Betätigt der Nutzer diesen, wird der Nutzerstandort abgefragt und der passende Kartenausschnitt mit eigenen Standort und den Whisky Destillerien angezeigt.

Die Around me Funktion funktioniert weltweit Voraussetzung ein Mobilfunkempfang am Standort. Dabei erfolgt die Standortabfrage einmalig, Nutzerdaten werden dabei nicht erhoben.

Wir denken die Around Me Funktion ist eine richtig und nützliche Verbesserung.

Hinweis: Die aktuellste Version ist immer im Apple App Store verfügbar. Je nach Nutzereinstellung am Gerät erfolgt eine Aktualisierung der Whisky Map App automatisch beim Starten der App, man bekommt eine E-mail vom Apple App Store „ein Update verfügbar“ oder der Nutzer muss das Update im Apple App Store manuell aktualisieren. Zur Zeit erfolgt alle 2-3 Wochen ein Update der Datenbank.

Datenbank Details: Destillerien aktiv: 4040 Destillerien in Planung oder Bau: 173 Destillerien geschlossen: 1467 Independent Bottler: 176 Einträge Gesamt: 5856

2. Nordic Whisky Distilleries – Tasting Map DIN A4 (21 x 29,7 cm)

North Europe Whisky Landscape in Overview Autor: Hirst, Rüdiger Jörg

Verlag: Alba-Collection Verlag ISBN: 978-3-944148-90-8

Auflage: 3. aktualisierte Auflage Erscheinungsdatum: 09/2024

Beschreibung:

Die 3. aktualisierte Auflage der Karte „Nordic Whisky Distilleries“ ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie vielseitig sich die Whisk(e)y Landschaft in den letzten Jahren verändert hat.

Zur Zeit produzieren 113 Destillerien in Nordeuropa Whisky, die meisten davon Single Malt Whisky.

Details: Motiv: Nordic Whisky Distilleries Gesamtanzahl der Destillerien: 123 Dänmark aktive Destillerien: 32 Dänmark geschlossene Destillerien: 2 Island aktive Destillerien: 3 Finnland aktive Destillerien: 16 Finnland geschlossene Destillerien: 1 Norwegen aktive Destillerien: 22

Norwegen geschlossene Destillerien: 1 Schweden aktive Destillerien: 40

Schweden geschlossene Destillerien: 6

Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)

Material: 300g/qm Papier, beidseitig Glanzcello Lieferumfang: 1 Tasting Map

Sprache: Englisch

erhältlich über: Whisk(e)y Fachhandel, Buchhandel oder direkt beim Verlag (www.alba-collection.de)

2. Whisky Distilleries in France & Benelux- Tasting Map DIN A4 (21 x 29,7 cm)

Whisky Distilleries in France & Benelux Autor: Hirst, Rüdiger Jörg

Verlag: Alba-Collection Verlag ISBN: 978-3-944148-91-5

Auflage: 3. aktualisierte Auflage Erscheinungsdatum: 09/2024

Beschreibung:

Die 3. aktualisierte Auflage der Karte „Whisky Distilleries in France & Benelux“ zeigt das auch in Westeuropa in den letzten Jah- ren zahlreiche neue Whisky Destillerien entstanden sind.

Derzeit produzieren in Frankreich, Belgien, Luxembourg und den Niederlanden 226 Destillerien Whisky.

Details: Motiv: Nordic Whisky Distilleries Gesamtanzahl der Destillerien: 245 Frankreich aktive Destillerien: 130 Frankreich geschlossene Destillerien: 8 Beligien aktive Destillerien: 23 Belgien geschlossene Destillerien: 2 Luxembourg aktive Destillerien: 5 Niederlande aktive Destillerien: 68 Niederlande geschlossene Destillerien: 9

Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)

Material: 300g/qm Papier, beidseitig Glanzcello Lieferumfang: 1 Tasting Map

Sprache: Englisch

erhältlich über: Whisk(e)y Fachhandel, Buchhandel oder direkt beim Verlag (www.alba-collection.de)