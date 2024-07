Der Alba-Collection Verlag, der seit seiner Gründung im Jahr 2011 Länder-Karten zum Thema Whisk(e)y veröffentlicht, hat seine Arbeit nun in der Whisky Map App gebündelt.

Alle Details der App, jede Menge Screenshots sowie Bezugsmöglichkeiten und QR-Code, um die Whisky Map App einmalig in der Vollversion 2 Monate lang intensiv testen zu können. finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir vom erhalten Alba-Collection Verlag haben:

Whisky Map App – Die erste ihrer Art

Hamburg, den 29. Juli 2024: Seit der Gründung des Alba-Collection Verlag im Jahr 2011 beschäftigen wir uns mit der Erstellung, Produktion und dem Vertrieb von Karten zum Thema Whisk(e)y zu allen wichtigen Whisk(e)y Regionen/ Ländern der Welt. Diese erscheinen regelmäßig in aktualisierter Auflage.

Unsere erste Destillerie Karte „Scotland’s Distilleries“ erschien 2011, zu der Zeit gab es weltweit ca. 300 Whisk(e)y Destillerien ca. 100 davon allein in Scotland. Es folgten in den drauf folgenden Jahren die Karten zu Irland, Islay, Germany, Japan, USA, Kanada, Australien, Nordeuropa und Benelux, um nur einige zu nennen.

Seit einigen Jahren erleben wir einen weltweiten Whisk(e)y Boom, welcher bis heute anhält. Die Anzahl der Whisk(e)y Destillerien weltweit hat sich mittlerweile vervielfacht von anfangs ca. 300 im Jahr 2011 auf unglaubliche 4100+ in über 80 Ländern der Welt (Stand Juli 2024). Wir sind uns einig das wir noch weitere entdecken werden.

Als Herausgeber gedruckter Karten ist uns klar, dass wir bei der dynamischen Entwicklung in Sachen Whisk(e)y der Aktualität der Karten ständig hinterherlaufen werden. Wir wissen gegenüber den digitalen Medien haben wir mit unseren Printprodukten in Punkto Aktualität theoretisch immer das Nachsehen. Aber die Praxis beweist da oftmals etwas anderes, es gibt nahezu keine digitalen Destillerie Karten oder Online-Datenbanken welche das aktuelle Geschehen beim Whisk(e)y vollständig abbilden.

Folglich machten wir aus unserer Not „Aktualität unserer gedruckten Karten“ eine Tugend und entschieden Mitte 2022 wir entwickeln eine mobile digitale Whisk(e)y Destillerie Datenbank mit Weltkarte und Routenplanung.

Nach einjähriger Entwicklungszeit und einem Jahr intensiver Testphase (auf allen Kontinenten) ist unsere „Whisky Map“ App seit Ende Juni in Apple App Store verfügbar.

Zielgruppe/ Anwendungsbereich

Alle Whisk(e)y Interessierten, egal ob Whisk(e)y Einsteiger oder Whisk(e)y Experte (Destilleriemitarbeiter, Importeure, Händler, Tastingveranstalter, Whiskyclubs, Influencer etc.).

Ein Tool für die Planung und Durchführung von Whisk(e)y Reisen zu den Whisk(e)y Destillerien.

Ideal für die eigenen Recherchen in Echtzeit.

Gut geeignet für die Einbindung in eigene multimediale Präsentationen, via Flatscreen/ Beamer oder als Screenshots. Spannend für Whisk(e)y Interessierte, welche gern über den eigenen Tellerrand schauen und offen für Neues sind.

Whisk(e)y Interessierte, welche nicht gern über den eigenen Tellerrand schauen, lassen alle unerwünschten Informationen mittels persönlichen Filtereinstellungen schnell und problemlos ausblenden.

Funktionalität

Whisk(e)y Destillerie Datenbank mit derzeit 5800+ Einträge weltweit: 4100+ aktive Whisk(e)y Destillerien 150+ Whisk(e)y Destillerien in Bau oder Planung 1450+ geschlossene Whisk(e)y Destillerien 150+ Unabhängige Abfüller / Blender

Whisk(e)y Weltkarte mit derzeit 5800+ Einträgen Auswahl von 3 verschiedenen Kartenansichten in Satellitenansicht Zoomfunktion bis auf den Destillerie Grund

Verlinkung zu den Internetseiten der Destillerien (wenn Website vorhanden)

Navigation zu den Destillerien (wenn der Standort mit der für die Routenplanung notwendigen Genauigkeit lokalisiert werden konnte)

Umfangreiche Filter- und Suchfunktionen: Volltextsuche nach Destilleriennamen, Eigentümer und Ort in Echtzeit Status: Aktiv / Planung / Geschlossen / Unabhängiger Abfüller Destillerie Ausstattung: Cooperage vor Ort / Malting vor Ort / Warehouse vor Ort / Abfüllung vor Ort Art des Whiskys: 10 verschiedene Whiskyarten Kontinente / Länder / Regionen (Verwaltungseinheiten)



Daten & Fakten zu jeder Destillerie: Destillerie Name / andere Namen / Markennamen Eröffnungsjahr / Schließungsjahr*

(*wenn geschlossen; Angabe mehrerer Open-Close Zyklen möglich) Angabe der verwendeten Destillationstechnik Ausstattung der Destillerie Angaben zur Größe: Nano / Micro / Craft / Industrie Art des produzierten Whisk(e)ys (Mehrfachnennung möglich) Besitzer/ Konzernzugehörigkeit Link zur Internetseite der Destillerie Kartenausschnitt mit Destillerie Standort Standortangabe zur Destillerie Routenplanung zur Destillerie Time Machine-Funktion für den Blick in Whisk(e)y Destillerien Landschaft von der ersten lizenzierten Whisk(e)y Destillerie bis Heute



Speichern von Destillerien als persönliche Favoriten

Kopplung mit Flatscreen oder Beamer für eine größere Ansicht

Top Aktuell durch regelmäßige Updates und Aktualisierung der Datenbank

Around Me-Funktion zum Finden von Destillerien in der Nähe vom eigenen Standort

(Freigabe der Funktion mit dem nächsten Update der App)

Systemanforderungen

iPhone ab Baujahr 2017 unter System iOS 17

iPad ab Baujahr 2017 unter System iPadOS 17

Mac (M-Chip) ab Baujahr 2020 unter MacOS 14

Speicherplatzbedarf ca. 9 MByte

(für Destillerie Bilder bitte den Link zu den Destillerie Webseiten nutzen, dort findet man i.d.R. reichlich Bilder) Sprache: Englisch

mobiles Internet (G3 / LTE / G5) oder WLAN für die Kartenansicht

eine Version der „Whisky Map“ App für Android Geräte ist für 2025 geplant

Whisky Map App ist verfügbar im Apple App Store:

als kostenfreie Demo-Version (nur die Daten für die Destillerien in der Region Speyside und Kentucky sind freigeschaltet)

als kostenpflichtige Vollversion im Jahresabo mit Aktualisierungsdienst für 8,99€/Jahr (entspricht 0,75 €/Monat)

Jetzt 2 Monate kostenfrei testen

Scannen Sie diesen QR-Code, um die „Whisky Map App einmalig in der Vollversion 2 Monate lang intensiv Testen zu können. (Kündigung innerhalb der 2 monatigen Testphase jederzeit möglich!)

Kontakt: E-mail: info@alba-collection.de oder www.alba-collection.de