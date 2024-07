Aultmore veröffentlicht The Cask Finish Collection

Von der Speyside-Brennerei Aultmore ist The Cask Finish Collection für den globalen Reise-Einzelhandel erschienen. Die Kollektion besteht aus einem 12-, 18-, 21- und 25-jährigen Whisky. Sie lagerten primär in Refill Hogshead und Barrels, und genossen zum Ende ihrer Reifezeit jeweils ein Finish. Der 12-jährige reifte zusätzlich in second-fill Oloroso Sherry casks. Für den 18-jährigen kamen für das Finish second-fill Madeira wine casks zum Einsatz. Der 21-Jährige erhielt ein Finish in second-fill Calvados brandy casks. Und der 25-jährige reifte zum Schluss in first-fill Oloroso Sherry casks.

Alle vier Malts wurden mit 46 % Alkoholgehalt abgefüllt, sind nicht kühlgefiltert und kamen in ihrer natürlichen Farbe in die 50-cl-Flaschen. Die neue Kollektion verfügt über eine vollständig recycelbare Sekundärverpackung und ein neues Zinnsiegel auf der Flasche, wodurch die Verpackung vollständig plastikfrei ist, ganz im Einklang mit Bacardis globalen Nachhaltigkeitsverpflichtungen, wie es bei The whisky intelligence heißt.

Die Markteinführung von The Aultmore Cask Finish Collection erfolgte wohl im Juni bereits in Großbritannien und IMEA (Europa-Arabien-Afrika ), später im Jahr dann auch in APAC (Ostasien, Südostasien, Australien und Ozeanien). Die UVPs für die Whiskys:

12 Years Old: $58

18 Years Old: $170

21 Years Old: $250

25 Years Old: $500