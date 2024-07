Irish Whiskey Tourismus verzeichnete im vergangenen Jahr mehr als 800.000 Besucher

Die Irish Whiskey Association (IWA) hat in der vergangenen Woche die neuesten Tourismuszahlen für den Zeitraum vom Juni 2023 bis Juni 2024 bekannt gegeben. Demnach besuchten mehr als 800.000 Touristen die irischen Whiskey-Brennereien. Sie kamen hauptsächlich aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Irland selbst, wobei die Besucherzahlen aus Osteuropa sowie Süd- und Ostasien in diesem Zeitraum anstiegen.

Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres stiegen die Zahlen deutlich an. Im Jahr 2022 zog der Whiskey-Tourismus in Irland 677.000 Besucher an. Allerdings liegen die aktuellen Zahlen noch unter dem Niveau von 2019, als die Besucherzahlen irischer Destillerien erstmals eine Million überstiegen. Allerdings sind laut IWA die durchschnittlichen Ausgaben der Destilleriebesucher gestiegen. Der Branchenverband gibt auch an, dass die Besucher aktuell viel jünger sind, und es ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis unter den Destillerie-Besuchern gibt.